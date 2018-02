Prefeitura promete reabrir licitação para dar continuidade às obras da UBS do Jardim Alto da Colina

Na manhã desta quinta-feira (8) o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) assinou, junto ao secretário municipal de Planejamento, Gestão e Mobilidade, Paulo Bertolini, a requisição...

Na manhã desta quinta-feira (8) o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) assinou, junto ao secretário municipal de Planejamento, Gestão e Mobilidade, Paulo Bertolini, a requisição para a elaboração do edital de continuidade da obra da UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Alto da Colina, que fica na Avenida Prof. Dirçon Kammer, na zona norte da cidade.

As obras iniciadas em 2013 foram interrompidas porque a empresa que venceu a licitação rompeu o contrato e abandonou os trabalhos. Nos próximos dias serão divulgadas as datas de abertura do novo certame licitatório.

“A obra está parada há muito tempo. O Planejamento definiu um projeto ajustado à realidade atual do orçamento municipal. Vamos contemplar as famílias da região norte. Quando se fala em saúde, não medimos esforços para aumentar a capacidade de atendimento da nossa rede”, afirmou o prefeito.

Araras tem obras custeadas pela União e Estado atrasadas

Obras que estão sendo realizadas com recursos federais e estaduais em Araras ainda estão paradas, mas a promessa é que todas sejam retomadas em poucas semanas.

Estavam paradas até o meio do ano passado as construções da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Alto da Colina, da Escola do Campo, da Escola do Jardim Esmeralda, da Creche do Dalla Costa, da Creche do Jardim das Nações e da implantação de infraestrutura e modernização do Campo do Capixaba, na zona leste da cidade.

A UBS do Alto da Colina está com entrega atrasada em três anos e meio e frequentemente os moradores reclamam da insegurança do prédio abandonado. Ainda em 2017 a Prefeitura informou que a obra foi iniciada na gestão passada e interrompida por falta de dinheiro, e desde o ano passado ela seguia sem previsão de retomada, mas agora o Município promete realizar a licitação nos próximos dias.

A construção da UBS começou em agosto de 2013, há mais de quatro anos, mas foi interrompida porque a empresa que venceu a licitação rompeu o contrato antes de entregar o prédio. O custo previsto era de quase R$ 700 mil e pouco mais de R$ 300 mil chegaram a ser pagos, mas o temor dos moradores é que com a demora na retomada esse dinheiro seja perdido.

Segundo o secretário de Planejamento, Paulo Bertolini, a UBS deverá ser concluída com recursos próprios do município.