Prefeitura promete implantar atendimento unificado numa espécie de ‘Poupatempo Municipal’

A Prefeitura de Araras quer tentar oferecer, em poucos meses, cerca de 400 tipos de serviços centralizados num prédio único, com mais agilidade e seguindo o padrão “Poupatempo”. Com o nome de Ganha Tempo, a ideia de implantar um serviço nos mesmos moldes do Poupatempo, mas em âmbito municipal, é uma promessa de campanha do prefeito Pedrinho Eliseu. A administração municipal alega que quer “dar um grande passo à melhoria dos serviços prestados aos cidadãos lançando o Ganha Tempo”.

O lançamento do programa aconteceu na manhã desta sexta-feira (2), no gabinete do prefeito, no Paço Municipal. Segundo a Prefeitura, espontaneamente o vereador Eduardo Elias Dias (PHS) teria sugerido o nome Ganha Tempo, aprovado pelo próprio prefeito Pedrinho Eliseu.

“O prefeito Pedrinho Eliseu e suas equipes vêm discutindo desde o ano passado a formatação desse serviço, com o objetivo de centralizar e modernizar o atendimento presencial. A proposta inicial é fazer um mapeamento das rotinas de todas as secretarias e departamentos municipais que já prestam esses serviços à população, hoje em locais distintos”, explica a Prefeitura.

Uma licitação será aberta nesta semana para a contratação de uma empresa que faça esse mapeamento e o controle do sistema de gerenciamento dos atendimentos, enquanto que a Prefeitura vai treinar e uniformizar uma equipe servidores municipais para atuar exclusivamente nesse Ganha Tempo. O local de atendimento ainda não foi definido pela Prefeitura.

A estrutura do Ganha Tempo terá 12 atendentes de multitarefas, além dos gerentes específicos, com capacidade de prestar até 470 atendimentos por dia inicialmente (capacidade máxima de 700 por dia). Num levantamento prévio, a Prefeitura concluiu que poderão ser ofertados até 400 serviços aos cidadãos, sendo 80 com resolução imediata. Nos serviços não solucionados de imediato os cidadãos sairão do Ganha Tempo com a data agendada para finalização de seu pedido.

Além dos atendimentos personalizados e presenciais, o Ganha Tempo também possibilitará oferecer alguns documentos digitalmente, como alvarás, licenças, habite-se, certidões etc. O cidadão receberá o respectivo documento por e-mail.