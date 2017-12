Prefeitura promete árvore de Natal de 17 metros na Praça Barão

Mesmo sem dinheiro para uma decoração natalina mais ampla pela cidade, a Prefeitura de Araras prometeu decorar todas as regiões da cidade e ainda...

Compartilhe em suas redes sociais!

Mesmo sem dinheiro para uma decoração natalina mais ampla pela cidade, a Prefeitura de Araras prometeu decorar todas as regiões da cidade e ainda decidiu montar uma árvore de 17 metros de altura na Praça Barão de Araras, usando como base a fonte luminosa localizada defronte o Coreto.

Além da montagem da árvore, a Praça Barão de Araras está sendo preparada para a chegada do Papai Noel com decoração também no Coreto e em algumas árvores do local. A chegada do Papai Noel foi mantida para este ano e já acontece no próximo domingo (10), às 20h.

Além da árvore de Natal de 17 metros de altura – da base da fonte até a ponta da estrela -, o coreto está sendo todo decorado justamente para servir de Casinha do Papai Noel, como noutros anos. “Vale ressaltar que a árvore está sendo construída pela própria Prefeitura, sem nenhum gasto adicional com terceiros”, informa a administração municipal por meio de nota. A “árvore”, na verdade, será composta por um emaranhado de luzes ao redor da fonte luminosa.

“Pela primeira vez, uma árvore é erguida neste local, o que irá compor com o belo conjunto de luzes já existentes na fonte. A administração também está recuperando alguns enfeites natalinos, para distribuí-los pela praça e dar mais cor e luz ao local, deixando tudo pronto para a chegada do bom velhinho”, ressalta a Prefeitura em nota.