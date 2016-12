Prefeitura pode ter que pagar por academias em condomínios

A Câmara Municipal aprovou na última segunda-feira (5) um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a implantar academia ao ar livre em condomínios...

A Câmara Municipal aprovou na última segunda-feira (5) um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a implantar academia ao ar livre em condomínios de empreendimentos de interesse social. Mais do que isso, o projeto prevê a possibilidade da Prefeitura arcar com as academias e suas respectivas instalações.

Segundo o vereador Marcelo de Oliveira (PRB), que elaborou o projeto, o projeto de lei “tem como objetivo contribuir para a promoção da saúde e produção do cuidado e de modos de vida saudáveis da população”.

Conforme o texto da lei aprovada, o Poder Executivo fica então autorizado a implantar academia ao ar livre em condomínios e empreendimentos de interesse social. Para a implantação, contudo, a norma prevê que o Poder Executivo está autorizado a celebrar convênio com os condomínios a serem beneficiados.

“O Poder Executivo, na aquisição dos materiais mencionados no artigo anterior, elaborará, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Mobilidade, planilha orçamentária, quantificando a relação dos materiais a serem empregados”, sugere o texto, dando margem para que a Prefeitura invista recursos próprios nos projetos de academia nos condomínios particulares.

Além de comprar o material e realizar sua doação, a Prefeitura realizará, por meio da secretaria competente, a instalação. Ou seja, a lei prevê que a Prefeitura pague pelos materiais e faça as instalações às suas expensas. “Para a doação dos materiais, fica declarada e autorizada a dispensa de licitação”, ainda contempla a norma do projeto.

Assim como já havia se justificado, Marcelo alega que “com a implantação de polos e com a infraestrutura necessária em espaços públicos, estaremos contribuindo para prevenção e atenção das doenças crônicas não transmissíveis, como potencializador das ações de cuidado individual e coletivo na atenção básica e também como espaço de vivência de conhecimentos favoráveis a construção de modos de vida saudáveis”.

Segundo o vereador, a reivindicação “é justa e toda comunidade merece a necessária identificação e localização, garantido inclusão e cidadania”. A lei aprovada na Câmara ainda não está em vigor, já que a proposta precisa ser encaminhada para eventual sanção e promulgação do prefeito Nelson Brambilla, que também tem a prerrogativa de vetar a proposta. Caso o prefeito Nelson Brambilla (PT) concorde com a norma, a lei já começa a valer assim que for publicada.