Prefeitura planeja nova feira livre em frente ao Ginásio a partir de dezembro

A Prefeitura planeja estrear nova opção de feira livre apoiada pelo município, desta vez, toda terça-feira, das 17h às 22h, usando para isso o amplo espaço da praça Roberto Mercatelli, em frente ao Ginásio Municipal de Esporte Nelson Rüegger. A edição de “estreia” está programada, inicialmente, para acontecer dia 4 de dezembro.

Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, Carlos Cerri Júnior, a ideia surgiu a partir da reivindicação dos feirantes tradicionais da cidade, estimulados, segundo ele, pelo sucesso da feira que vem acontecendo há mais de um ano, às quartas-feiras à noite no Parque Ecológico, e às sextas, também em frente ao Ginásio – esta última, liderada pelo Sindicato Rural de Araras.

“Cada uma é diferente da outra. No Parque Ecológico, às quartas, o sucesso é enorme, temos de quatro a cinco mil visitantes por edição, cerca de 70 comerciantes envolvidos e outras cem pessoas responsáveis pela praça de alimentação. Já virou um programa familiar muito bem apreciado. E em frente ao Ginásio, às sextas-feiras, já é também um evento que vem dando muito certo, mas com produtores cadastrados pelo Sindicato Rural, e obedecendo regras e com uma estrutura da entidade. Agora, esta que faremos às terças será com os próprios feirantes que já atuam em diferentes bairros da cidade todas as manhãs, durante a semana”, explica o secretário.

Cerri disse, ainda, que os próprios feirantes vão se responsabilizar por parcerias para as atrações gastronômicas e musicais. “A Prefeitura vai colaborar com uma estrutura para as apresentações, mas eles é que estão se organizando para a montagem da praça de alimentação”, disse.

Ainda há detalhes sendo definidos, mas a expectativa de Cerri é positiva. “Essas feiras vem gerando renda e atraindo muitas famílias”, conclui.