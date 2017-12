Prefeitura pede e Forty reduz equipes de limpeza

Redução chega a 50% de funcionários que trabalham para empresa terceirizada A empresa Forty reduziu em até 50% o número de funcionários da limpeza...

A empresa Forty reduziu em até 50% o número de funcionários da limpeza em Araras após pedido da Prefeitura. A gestão Pedrinho Eliseu (PSDB) disse em nota que “está readequando suas despesas a receita disponível”. Tribuna entrou em contato com a empresa, que disse que não vai comentar a situação.



Nossa reportagem não conseguiu confirmar a informação se a Prefeitura tem pendências financeiras com a empresa, o que a motivou a reduzir as equipes. No entanto, a administração municipal afirmou que a readequação não vai afetar a limpeza.

Por contrato a Forty tem que limpar margens dos ribeirões, terrenos da Prefeitura, prédios públicos (escolas, postos de saúde) e praças. Porém, desde a última sexta-feira (1º) moradores de vários bairros começaram a relatar a falta de limpeza.

O número de pessoas reclamando é alto e muitos questionaram se a empresa tinha suspendido a limpeza na cidade. Na última sexta-feira, por exemplo, um morador do Parque Dom Pedro denunciou para Tribuna que o Bosque José Fernandes de Mattos (Ararinha), zona leste, não era limpo há um mês. A reportagem esteve no local e confirmou com outros moradores a situação.

Além da zona leste, munícipes postaram fotos de lixo e entulho em terrenos baldios em outros bairros e também mato alto no interior do Cemitério Municipal. No último domingo (3) mais reclamação. Moradores disseram que a limpeza feita após o fim da feira da zona leste não ocorreu, de responsabilidade da Forty.

Resultado: caixas ficaram espalhadas pelas ruas e restos de frutas e verduras também. Em nota para Tribuna, a Secom (Secretaria Municipal de Comunicação Social e Institucional)esclarece que “houve realmente um desencontro de agenda que resultou na falha. Ela já foi equacionada e a operação de limpeza realizada”.



Serviços Públicos confirma redução e garante que limpeza não será prejudicada



O secretário municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais Carlos Cerri Júnior confirma que a Prefeitura precisou fazer uma readequação para encaixar o orçamento. O acordo entre a gestão Pedrinho e a Forty aconteceu na última sexta-feira, em reunião.

Cerri explica que a Prefeitura paga por funcionário e pela demanda de cada mês para a empresa e precisou aplicar o remanejamento neste mês para conseguir fechar a folha de pagamento. Porém, garante que a limpeza não deixará de ser feita na cidade. “Estamos remanejando servidores da Prefeitura que trabalham com a limpeza para que todos os bairros sejam atendidos”, garante.



De acordo com Cerri, mensalmente a Forty encaminha para a cidade de 200 a 250 funcionários para a limpeza e confirma que este número precisou ser reduzido em até 50%. “Tivemos que pedir para segurar, mas volto a afirmar que a limpeza não será prejudicada”.



Em nota, a Prefeitura explica que “considerando que durante o ano fiscal vigente assumimos despesas com valores expressivos que sequer foram previstas em 2016, para o orçamento de 2017 (R$ 9 milhões com a Araprev), assim como restos a pagar de 2016, aumento de 10% com a saúde entre outros, o Município está readequando suas despesas a receita disponível . A empresa Forty é uma importante parceira e por isso acolheu essa nova diretriz de planejamento”, explica a nota.

No mesmo documento consta que “os serviços seguem o cronograma acordado redistribuídos e adequados de maneira a dar continuidade ao trabalho de excelência no atendimento a população .Destacando que a coleta de lixo domiciliar e de entulhos são realizadas pela própria Prefeitura e não serão prejudicados”, finaliza a nota.