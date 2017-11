Prefeitura normaliza entrega de cestas básicas a servidores e aposentados

Desde a manhã da última segunda-feira (13) a Prefeitura retomou a entrega das cestas básicas dos funcionários públicos municipais, aposentados e pensionistas da Araprev (Serviço...

Desde a manhã da última segunda-feira (13) a Prefeitura retomou a entrega das cestas básicas dos funcionários públicos municipais, aposentados e pensionistas da Araprev (Serviço de Previdência Social de Araras). As entregas, desde então, estão sendo realizadas normalmente, das 7 às 16h.

Até pelo atraso nas entregas, a Prefeitura decidiu manter as retiradas na Central de Abastecimento mesmo no feriado. Por isso na próxima quarta-feira (15) , feriado da Proclamação da República, o serviço funcionará como nos dias úteis, também das 7h às 16h.

Na semana passada a Prefeitura acabou não entregando as cestas básicas a milhares de funcionários e pensionistas da Araprev. Na sexta-feira (10) o prefeito Pedrinho Eliseu chegou a confirmar a informação divulgada pela Tribuna sobre os atrasos em pagamentos para a empresa Comercial João Afonso Ltda, de Corumbataí/SP. A empresa venceu licitação para fornecer as cestas e deveria realizar as entregas mensais desde que recebesse a cada entrega. Porém Eliseu garantiu que o atraso teve outra origem: a empresa fornecedora estaria com falta de um dos suprimentos que integram a cesta. A versão é a mesma concedida pouco antes por Bruno Roza, que chefia a pasta da Administração, e que mesmo admitindo a dívida, reforçou que o atraso decorria de problemas da empresa em receber o feijão.

Na semana passada a Prefeitura não emitiu nenhum comunicado oficial sobre a situação. Já na segunda-feira a Secretaria de Comunicação publicou informe de que a entrega foi normalizada.

Na semana passada as cestas foram entregues normalmente a funcionários da Câmara, TCA e Saema – restando pendentes as cestas dos servidores da Prefeitura, agora já disponíveis para retirada.