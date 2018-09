Prefeitura não vai construir prédio para Clínica Veterinária, mas disponibiliza imóvel para atendimento animal

Apesar dos anúncios recorrentes da construção de uma clínica veterinária municipal, a Prefeitura de Araras informou nesta semana que não irá construir a pretendida...

Compartilhe em suas redes sociais!

Apesar dos anúncios recorrentes da construção de uma clínica veterinária municipal, a Prefeitura de Araras informou nesta semana que não irá construir a pretendida e anunciada clínica. Agora o plano municipal é utilizar um prédio próprio que está passando por pequenos reparos.

Ainda na gestão do ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) o então chefe do Executivo e o vereador José Roberto Apolari (PTB), líder do governo na Câmara, anunciaram a construção da clínica em terreno do Jardim Celina. Mas com o anúncio feito nesta semana o projeto de construção pode ter sido abortado.

O prédio prometido agora fica na Rua Dr. Fábio Fachini, na região conhecida como Vila Candinha e passa por intervenções que englobam pintura interna e externa do imóvel, reparos no telhado, lajes que serão substituídas por coberturas, melhorias nas salas que serão os centros cirúrgicos e instalação da rede elétrica.

A Secretaria Municipal de Comunicação anunciou que a clínica será estruturada com o que já está disponível hoje. Na prática ninguém será contratado, mas a promessa é de que essa estrutura na região central facilite quem precisa desse atendimento.

O governo municipal anunciou ainda assim que a clínica “é realidade”, ao citar que “o prefeito em exercício Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) assina Projeto de Lei que regulamenta a Clínica Municipal Veterinária”. Contudo, na prática pouco deve mudar, já que o próprio governo anunciou que a citada clínica “vai aproveitar a estrutura do Canil Municipal, médicos veterinários, técnicos, serventes e todos os equipamentos para atendimento em prédio próprio da Prefeitura Municipal, não onerando os cofres públicos”.

O anúncio municipal ainda pontua que “na Clínica Veterinária serão realizados os atendimentos médico veterinário e as castrações”. Na prática anualmente centenas de castrações já eram realizadas há muitos anos, e a única novidade deve ser a realização de alguns atendimentos veterinários.

Como já era feito, o Canil continuará com o acolhimento de animais abandonados ou vítimas de maus tratos.