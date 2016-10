Prefeitura não cumpre coleta e munícipe tem medo de multa

Morador do Jardim Heitor Villa-Lobos denuncia que entulho e restos de árvores e demais vegetais estão acumulados nas ruas, pois a Prefeitura não está...

Morador do Jardim Heitor Villa-Lobos denuncia que entulho e restos de árvores e demais vegetais estão acumulados nas ruas, pois a Prefeitura não está cumprindo o cronograma divulgado. Em nota, a Prefeitura reconhece a situação e promete normalizar a coleta.

José Antonio Amorin Mascarenha reside na Rua Sylvio Corghi e disse que colocou o entulho em frente da sua residência no dia 3 de outubro, conforme consta no cronograma de coleta divulgado pela Prefeitura para o bairro, que fica na região de número dois da cidade.

Dezessete dias depois, o entulho continua em frente da residência e outras ruas do mesmo bairro também foram afetadas. José Antonio disse que cumpriu o que está no cronograma e colocou o lixo na data permitida. “Estou preocupado com eventual multa e liguei para reclamar”, afirma.

O número citado pelo munícipe é do serviço de coleta de lixo da Prefeitura. Tribuna esteve no bairro na tarde de ontem (19) e constatou que há entulhos e restos vegetais em várias outras ruas.

Em nota, a Prefeitura reconhece a situação e promete normalizar a coleta. “A coleta de entulho será normalizada no bairro até o fim desta semana, segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos Urbanos e Rurais. Quebra de máquinas e o feriado da semana passada, em que a coleta foi suspensa, interferiram no cronograma elaborado pela pasta, ocasionando atrasos no serviço em algumas localidades”, explica nota.