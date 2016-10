Prefeitura move ação de improbidade contra Meneghetti

A procuradoria da Prefeitura de Araras entrou no final de setembro com ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS),...

A procuradoria da Prefeitura de Araras entrou no final de setembro com ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS), citando o ex-secretário de Infraestrutura da gestão de Meneghetti, Lamartine Antonio Batistela, o diretor na mesma pasta, na época, Luiz Pitaluga Neto e também a empresa Valdir Mendes Construção e Comércio Ltda ME, por irregularidades na reforma da Emei do Bairro Morro Grande, ocorrida em 2008, no final da gestão do ex-prefeito.

Em maio desse ano o município foi notificado pelo Ministério Público para que entrasse com a ação, o que acabou acontecendo há menos de um mês, em 19 de setembro desse ano.

A acusação que cita Meneghetti, Lamartine Batistela, Luiz Pitaluga e a empresa Valdir Mendes Construção é de que obras previstas e pagas não foram executadas na Emei do Bairro Morro Grande. Diligências realizadas por técnicos do Tribunal de Contas teriam deixado claro que determinadas intervenções, nunca feitas, constam com pagamentos oriundos de recursos da Prefeitura.

Conforme a procuradoria municipal, que entrou com a ação ao ser incitada pelo Ministério Público, a ação de responsabilidade civil decorre de ato de improbidade administrativa em “irregularidades ocorridas durante a gestão do ex-Prefeito Municipal, co-requerido Luiz Carlos Meneghetti, no exercício financeiro de 2008”.

Na petição da procuradoria municipal, os advogados explicam que naquele ano o TC-SP (Tribunal de Contas de São Paulo) “auditou as contas do ano de 2008, ficando constatada irregularidade na execução do contrato n. 132/08, firmado entre o Município de Araras e a empresa Valdir Mendes Construção e Comércio Ltda ME, visando a reforma da Emei do Bairro Morro Grande”.

Segundo o documento, Meneghetti foi cobrado pelo Tribunal de Contas sobre as razões para os pagamentos serem realizados sem as obras terem sido executadas. “No entanto, suas explicações não se mostraram suficientes e foram repelidas pelo parecer do Assessor Procurador-Chefe, Francisco Roberto Silva Junior, que opinou pela irregularidade da matéria”.

Justamente devido a esse parecer, a Prefeitura foi solicitada para que se manifestasse “visando o ressarcimento dos cofres públicos”. O município instaurou Sindicância Administrativa e a Secretaria Municipal da Fazenda notificou Meneghetti “para ressarcir os cofres públicos na quantia apurada e atualizada, consistente no valor de R$ 39.809,67”. Conforme o excerto, “apesar de notificado pela Secretaria da Fazenda em 30/07/2014, o co-requerido, Luiz Carlos Meneghetti, não realizou o pagamento”.

Por isso o município foi notificado pelo Ministério Público Estadual para ingressar com a ação de responsabilização dos agentes envolvidos “com a fraude com vistas ao ressarcimento do erário”.

O município ainda pediu a decretação da indisponibilidade dos bens do ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti na quantia atualizada de até R$ 62.785,55, “para garantir futura liquidação do débito apurado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”.

O juiz Antonio César Hildebrand e Silva despachou, há cerca de um mês, sobre o pedido de tutela de urgência relativo à indisponibilidade dos bens dos envolvidos e determinou que “será analisado após o prazo da notificação, porquanto necessário à averiguação da presença da probabilidade do direito alegado, a justificar a extremada medida”. No mesmo despacho o juiz decidiu que se notifiquem os requeridos “para oferecerem manifestação escrita, no prazo de quinze dias úteis”.

Relatório aponta dezenas de itens pagos, mas não realizados

Um relatório anexado ao processo aponta que diversos itens foram pagos para a reforma da escola, mas sequer foram iniciados ou realizados.

Isso foi constatado em maio de 2009, quando uma agente da fiscalização financeira do Tribunal de Contas foi, acompanhada de servidoras públicas municipais, inspecionar a reforma da Emei Morro Grande.

Junto das servidoras municipais, a fiscal do Tribunal constatou que não houve a remoção das lousas faturadas e pagas (em R$ 138,24); o perímetro de demolição dos velhos alambrados e a reconstrução de novos totalizou 150 m e não a metragem indicada (de 422,80m e 313,90m, cujos custos respectivos foram R$ 2.202,79 e R$ 6.780,24).

Além disso, uma tela mosqueteiro caixilhos cozinha/despensa, no valor de R$ 489,57, não foi colocada. Os vidros que custaram R$ 501,57 também não foram colocados; além dom serviço de cobertura de telhas de fibrocimento (que somam um valor de R$ 8.651,35), que também não foram efetuados.

Piso de granilite (orçado em R$ 7.912,16) também não teria sido colocado. “Em seu lugar foi colocado um piso de cerâmica comum”, diz relatório citado na petição. “Com exceção de um simples quiosque construído com cimento, alguns pilares de madeira e telhas, que abrangem uma área de cerca de 20 m², construídos na entrada, não foi feito absolutamente nada que se pudesse atribuir o valor de R$ 5.082,50, no item 17.3.1 identificado como jardinagem”, cita o documento, que finaliza: “o playground (…) no valor de R$ 3.757,45, não foi colocado”.

Quando houve a inspeção da agente do Tribunal de Contas, ela tinha em mãos a planilha de medição, que apontava como 100% executados os itens. “Porém, cotejando a medição com a inspeção in loco, foi constatada fraude nos lançamentos dos dados na planilha de medição”, alega a procuradoria municipal. (DS)

Ex-secretário diz que apenas ‘vistou’ relatórios

Há pouco mais de 15 dias a Prefeitura foi questionada sobre possível ação judicial contra o ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti, mas respondeu que o setor jurídico não tinha qualquer informação sobre possíveis ações contra Meneghetti.

Já o ex-secretário citado no documento, Lamartine Batistela, explicou que mesmo citado, a citação da própria procuradoria da Prefeitura demonstra que ele foi ‘levado a erro’.

“Ao vistar a medição, o co-requerido Lamartine Antonio Batistela também incorre nos atos de improbidade administrativa, porque agiu com incúria no trato da coisa pública. Sendo Secretário Municipal, vistou medição que mais tarde descobriu-se ser falsa, declaração essa que partiu de seu diretor de departamento. Os agentes públicos não agiram com o devido cuidado na execução do indigitado contrato”, cita o documento, o que para Batistela, demonstraria que ele foi “levado ao erro”.

“Não cometi improbidade. No meu caso foi incúria, eles entendiam que eu tinha que fiscalizar”, conta Lamartine, que admite que deu ‘visto’ por acreditar na medição técnica do engenheiro Luiz Pitaluga.

Pitaluga, o ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS), e a empresa Valdir Mendes Construção e Comércio Ltda ME não foram encontrados para se manifestarem sobre o assunto. (DS)