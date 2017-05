Prefeitura lança campanha de educação no trânsito

Campanha lançada ontem (10) pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil pretende chamar atenção para os acidentes e as mortes registradas no...

Campanha lançada ontem (10) pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil pretende chamar atenção para os acidentes e as mortes registradas no trânsito da cidade. Pela primeira vez, ela se une a outra que é realizada mundialmente e conhecida como Maio Amarelo.

O Maio Amarelo é um movimento de ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil e tem como objetivo atrair atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o Brasil. A campanha é feita com propagandas na internet, emissoras de televisão e rádio, além de panfletos e outdoor.

Em Araras, a Segurança Pública vai veicular campanhas educativas e o foco também será alunos das escolas públicas e privadas. Além das palestras que estão programadas para a partir da próxima semana, há previsão também da realização de um concurso de redação sobre o tema e que inclui premiação.

O lançamento da campanha foi acompanhado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), secretário municipal de Saúde, Luiz Emílio Salomé, secretário municipal de Segurança Pública, Moisés Furlan, capitão da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras, Helington Ilgges da Silva, e Agnaldo Píspico, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Araras.

Pedrinho enfatizou a importância do caráter educativo da campanha. “Estamos promovendo diversas ações para reduzir os acidentes de trânsito como implantação de sinalização, lombofaixa e, agora, a campanha educativa”, disse Pedrinho.

Já Salomé citou os custos para a Saúde com os acidentes de trânsito. “É fundamental a importância das ações preventivas e gastamos em excesso com atendimentos para as vítimas dos acidentes. O custo dos atendimentos poderiam ser investidos em outros setores da área da saúde”, enfatiza.

Píspico também falou dos custos que os acidentes de trânsito provocam para a saúde pública, principalmente durante o atendimento para as vítimas. “Infelizmente, a imprudência ainda é a principal causa e os motociclistas são os mais envolvidos nos acidentes”, disse.

Aumento dos feridos e mortos em 2017

Dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) apontam alta dos feridos em acidentes de trânsito durante o primeiro trimestre deste ano, se comparado com mesmo período do ano passado. Foram 181 registros (2017) contra 174 em 2016.

As mortes também aumentaram e os números incluem os registros de janeiro a abril deste ano. Foram seis no total, sendo cinco apenas dentro da cidade. Em tempo: em uma morte da estatística a vítima sofreu acidente em dezembro do ano passado e veio à óbito em janeiro deste ano.

Mesmo assim, o número é considerado alto, pois em todo o ano passado foram duas mortes dentro da cidade. “A imprudência é o fator principal para os acidentes e as mortes e vamos divulgar ao máximo a campanha para conscientizar a população. A própria Tribuna divulgou as mortes neste ano, por isso a importância para que os motoristas sejam prudentes para evitar acidentes e novas mortes”, enfatiza Moisés Furlan.

Além das atividades nas escolas, a campanha também prevê operações de trânsito entre Guarda Municipal e Polícia Militar, ações nas faixas para pedestres e também operações nas entradas e saídas de algumas fábricas.