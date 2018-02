Prefeitura lança aplicativo para atendimento; inicialmente plataforma não está disponível para Iphone

Nesta quinta-feira (15) a Prefeitura lançou o primeiro aplicativo para celular para atendimento à população. O sistema tem como focos a abertura de atendimentos...

Nesta quinta-feira (15) a Prefeitura lançou o primeiro aplicativo para celular para atendimento à população. O sistema tem como focos a abertura de atendimentos antes concentrados pelo telefone 156. Mesmo quem preferir usar o telefone 156 terá cadastro feito, automaticamente, no novo sistema.

Em evento realizado na Casa da Memória Pedro Pessotto Filho, o governo apresentou o sistema desenvolvido pelo DTI (Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Araras).

Com o sistema o cidadão poderá reclamar desde som alto na vizinhança até sobre buracos na rua. O sistema conta com mapeamento das ocorrências registradas e informará ao cidadão o andamento completo de sua demanda. Porém hoje ele é disponibilizado apenas ao sistema Android – ou seja, quem usa celular da Apple – os Iphones – não pode baixar o aplicativo. Contudo o mesmo sistema pode ser acessado pelo site da Prefeitura, sem necessidade de instalação.

Com o aplicativo, os ararenses terão à disposição sugestões, reclamações, abertura de ocorrências, notícias, telefones úteis, denúncias, fale conosco, entre outros ícones de utilidade pública e prestação de serviços.

O evento contou com as presenças do prefeito Pedrinho Eliseu, diversos secretários e vereadores da base aliada do prefeito.

Como baixar:

Para baixar a ferramenta pelo celular Android basta entrar na Play Store e buscar por ‘Prefeitura de Araras’. Para quem prefere utilizar pelo Iphone ou por um navegador sem instalar o aplicativo, ou até mesmo em um computador de mesa ou notebook, o link para conhecer melhor e usar a ferramenta é o araras.sp.gov.br/aplicativo

