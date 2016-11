Prefeitura já quitou primeira parcela do 13º salário

A Prefeitura de Araras anunciou na última quinta-feira (24) que mesmo com a crise financeira, não haverá problemas no pagamento dos salários dos servidores...

Na última sexta-feira (25) a primeira parcela do 13º salário e também a folha do mês de novembro foram quitadas com todos os funcionários. A informação de que os pagamentos seriam feitos foi confirmada ainda na quinta-feira pelo prefeito Nelson Brambilla (PT) e pela secretária municipal da Fazenda, Marizeth Baghin Morandim.

De acordo com Brambilla, o crédito está disponível nas contas dos servidores desde as 0h de sexta. Receberam a primeira parte do 13º aqueles funcionários municipais que não optaram por receber esse valor no mês de seus aniversários, bem como todos os admitidos em 2016.

O prazo legal para pagamento do salário de novembro e a primeira parcela do décimo terceiro era na próxima quarta-feira (30), mas a administração municipal conseguiu fazer a quitação antecipada dos valores praticamente cinco dias antes. Segundo o prefeito, isso demonstra o esforço da administração para honrar os compromissos financeiros, mesmo em meio à queda acentuada de arrecadação.

A segunda parcela do 13º salário tem pagamento previsto também dentro do prazo legal – até 20 de dezembro. “Todos os esforços agora são nesse sentido, além do empenho que estamos tendo para gerir as finanças e cuidar dos demais compromissos com muito critério”, acrescentou o prefeito, garantindo que os pagamentos também dos salários de dezembro e da última parcela do 13o salários serão feitos no prazo.