Prefeitura garante que serviços essenciais e aulas seguem mantidos

A Prefeitura de Araras acabou de divulgar nota em que reafirma que serviços essenciais e até aulas estão mantidos .

Veja o detalhamento sobre cada serviço e a nota completa:

“Em virtude da greve dos caminhoneiros iniciada na semana passada, a Prefeitura de Araras informa que ainda enfrenta problemas com falta de combustíveis para suas frotas. Entretanto, o governo municipal vem buscando alternativas e conseguirá garantir o funcionamento dos serviços considerados essenciais à população nesta semana.

SAEMA – CONSUMO DE ÁGUA

O Saema informa que o fornecimento de água continua normal nesta semana, pois ainda há estoque de produtos para seu tratamento. Pede-se para a população evitar o desperdício de água, pois não há previsão de normalização da entrega de mais insumos, que chegam ao Saema por meio de caminhões.

COLETA DE LIXO E ENTULHO

A colocação de entulho nas ruas está suspensa, mas a coleta de lixo doméstico segue com seu trabalho normal nesta semana.

AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

A Secretaria Municipal de Educação garante o transporte dos alunos pelos ônibus escolares nesta semana. Há também estoque para a oferta da merenda, mas o principal problema é a falta de GLP (gás de cozinha) em algumas escolas. As aulas continuam normalmente, mas a Prefeitura estará resolvendo essa pendência do gás de cozinha até terça-feira.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Os serviços de saúde e o atendimento nas unidades continuam normais em toda a cidade. Está garantido até mesmo o transporte de pacientes a outras cidades e as cirurgias eletivas já agendadas, como também os serviços da Ambulância e do Samu.

SEGURANÇA – GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Com as viaturas abastecidas, toda equipe da Secretaria de Segurança Pública segue com seu trabalho normalizado durante esta semana.

ÔNIBUS DO TCA

Com sua frota reduzida, de segunda (28) a quarta-feira (30) os ônibus sairão do Terminal com intervalo maior nos horários. Linhas do José Ometto e Parque Tiradentes: Saída do Terminal a cada 40 minutos, e também um reforço nas duas linhas, conforme a necessidade, o dia todo. Linha do Warley Colombini: Saída a cada 1h20, o dia todo. Demais linhas: Período da manhã: 5h40, 6h30, 7h30, 10h30 e 11h30; Período da tarde: 12h30, 13h30, 16h30 e 17h30; Período da noite: 18h30, 19h30, 21h30, 22h30 e 23h30.”