Prefeitura fecha julho com dívida de quase R$ 4,2 milhões com fornecedores

A Prefeitura de Araras fechou o mês de julho devendo R$ 4.198 milhões aos fornecedores. A informação é do prefeito interino, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), que afirmou estar tudo sob controle e que o repasse a Araprev (Serviço de Previdência Social do Município de Araras) agravou o problema. No mês de junho o valor foi de R$ 4.355 milhões.

De acordo com o chefe do Executivo, a dívida da administração pública é fruto da queda na arrecadação no exercício de 2018. “O valor vem sendo amortizado, sendo pago um pouco a cada fornecedor da Prefeitura para que todos continuem vendendo ao Governo, mas está tudo sob controle, nossa preocupação não é com o valor que temos a pagar, mas com o acréscimo das despesas que vem mês a mês”, explicou.

Pedrão afirmou ainda que o fator que mais desestabiliza as contas públicas é o repasse mensal a Araprev (Serviço de Previdência Social do Município de Araras) que faz falta aos cofres da Prefeitura, dívida de gestões anteriores.

O prefeito em exercício lembra ainda que os municípios em geral estão investindo na área da saúde cerca de 30% e não há Prefeitura com condições de despender esse percentual. “Mesmo que tenha que direcionar esse montante por ser uma obrigação a saúde do povo acabamos tendo dificuldade nas demais coisas que não podemos deixar de comprar”, finalizou.

(Maria Gabriela Córnia)