Prefeitura faz mapeamento para recapear ruas; cenário ideal custaria R$ 15 milhões

A Prefeitura está finalizando um completo mapeamento em todas as ruas da cidade e avenidas para apurar as que mais necessitam de intervenções de recapeamento, reparo asfáltico ou tapa-buracos. A ideia é usar o estudo para priorizar corretamente as vias que estão em situação de maior urgência.

Até o momento a Prefeitura já tem em mãos o mapeamento de 25 bairros, e outros também estão sendo avaliados pela equipe da Secretaria Municipal de Obras. Esses bairros entrarão no cronograma dos serviços a serem executados a partir deste ano.

A próxima região que receberá o recapeamento envolve o Jardim Luíza Maria e o Jardim das Palmeiras, bairros próximos ao Parque Ecológico. Ao todo serão 18.000 m² de asfalto naquela região, serviços que deverão ser iniciados nas próximas semanas, após o encerramento do processo licitatório.

No ano de 2017, a Prefeitura utilizou 150 mil m² de asfalto em recapeamento, tapa-buracos e reparo asfáltico (corte do solo e recuperação), aplicando R$ 3 milhões. No ano passado o foco foi f reparar as vias de ligação da região central aos bairros, onde há grande fluxo de veículos. Já para 2018, o objetivo é realizar serviços dentro dos bairros, de acordo com as necessidades de cada região.

“Já temos em mãos os apontamentos do que fazer em cada bairro. Agora é executar os serviços conforme a disponibilidade financeira da Prefeitura ou com verbas de emendas parlamentares que estamos conseguindo com os governos estadual e federal”, comentou o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Para os serviços de recape em Araras ficarem em dia seriam necessários recursos de R$ 12 milhões a R$ 15 milhões, segundo o governo. São quase 500.000 m² de asfalto apontados nesse mapeamento, além da recuperação da base em algumas ruas ou avenidas. Em virtude do alto custo, a execução dos serviços será ao longo dos próximos anos, conforme a disponibilidade financeira da Prefeitura.

Os 25 bairros já mapeados contam com informações da situação de cada rua, definindo onde necessitará de uma intervenção mais simples, como a recuperação, ou mesmo o recapeamento completo.

O primeiro bairro que recebeu recapeamento após esse levantamento foi o Jardim Ouro Verde, com os trabalhos iniciados nesta semana. Naquele bairro foram 13.885 m² de asfalto em 11 ruas, num investimento de R$ 340 mil, com verba do governo estadual e contrapartida da Prefeitura.

Os 25 bairros mapeados para recapeamento

(Levantamento ainda prossegue em outros bairros)

• Jardim Ouro Verde: 13.885 m²

• Jardim Luíza Maria/Jd das Palmeiras: 18.060 m²

• Jardim Belvedere: 5.500 m²

• José Ometto 5: 3.000 m²

• Jardim Haise Maria: 11.000 m²

• Jardim Itália/Center Martini: 13.500 m²

• Jardim Dom Bosco: 12.000 m²

• Vila Rodini: 10.000 m²

• Jardim José Ometto: 15.000 m²

• Parque Dom Pedro II: 8.000 m²

• Jardim Boa Esperança/Alto das Araras: 30.000 m²

• Jardim Alto das Araras: 15.000 m²

• Parque das Árvores: 28.000 m²

• Jardim Celina: 7.900 m²

• Jardim São Luiz: 9.500 m²

• Jardim São Lourenço/Santo André: 40.000 m²

• Jardim das Nações: 15.000 m²

• Jardim Tangará: 10.500 m²

• Jardim Tarumã: 7.500 m²

• Jardim Itapuã: 10.000 m²

• Jardim Alvorada: 33.670 m²

• Centro: 94.188 m²

• Jardim Nova Araras: 11.500 m²

• Narciso Gomes: 28.000 m²

Serviços executados em 2017

Cerca de 150.000 m² de asfalto (recape e tapa-buracos)

Investimento: R$ 2,7 milhões em recapeamento e R$ 636 mil em tapa-buracos

• Tapa-buracos: 25.400 m²

• Av Augusta Viola da Costa: 9.744 m²

• Rua Visconde do Rio Branco: 9.500 m²

• Avenida Júlio Ulson: 7.728 m²

• Avenida João Rossi: 7.500 m²

• Avenida Michielin e Av Angelo Michielin: 7.485 m²

• Rua Clóvis Bevilaqua e Rua José de Alencar: 5.550 m²

• Rua Paulo Marques de Figueiredo: 4.200 m²

• Rua Vicente de Carvalho: 1.800 m²

• Rua Pirassununga: 1.420 m²

• Ruas diversas da cidade: 20.000 m²

• Ruas da região do Cândida: 15.000 m²

(Pedro Feres, Maceió, Osvaldo de Lollo, Sebastião Affonso, Antúrios, Aracajú e Rotatória do Alberto Feres)

• Ruas do Centro: 8.091 m²

(Silva Telles, Carlos Gomes, Santa Cruz, Romildo Borella e Alfredo Dalgé)

Serviços executados em 2018

• Tapa-buracos: 5.400 m²

• Jardim Ouro Verde: 13.885 m² (recapeamento)