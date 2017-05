Prefeitura “empresta” R$ 1,8 mi para Santa Casa resolver pendências financeiras

Os 11 vereadores aprovaram por unanimidade, em sessão extraordinária realizada na noite de ontem (10), na Câmara de Araras, projeto de lei enviado pelo...

Compartilhe em suas redes sociais!

Os 11 vereadores aprovaram por unanimidade, em sessão extraordinária realizada na noite de ontem (10), na Câmara de Araras, projeto de lei enviado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) para que a Prefeitura possa adiantar R$ 1,8 milhão à Santa Casa de Misericórdia de Araras.

Hoje a Prefeitura já repassa à Santa Casa verbas em diversos convênios. Os repasses municipais mensais à Santa Casa passam da casa dos R$ 800 mil mensais. O próprio pronto-socorro da instituição foi totalmente reformado e refeito com verbas dos governos estadual e municipal. Hoje a manutenção desse serviço também fica a cargo da Prefeitura.

Os vereadores tiveram pouquíssimo tempo para analisar o projeto. Todos, porém, foram amplamente favoráveis ao repasse. Na sessão extraordinária, o vereador Jackson de Jesus (PROS) cobrou detalhamento sobre qual será a destinação do uso do dinheiro. Já o vereador Francisco Nucci (PR) explicou que o repasse é “um grande alívio” à Santa Casa, mas não resolve o problema. Nucci destacou que já cobrou reunião com o provedor da Santa Casa para os vereadores se iterarem sobre o assunto.

O prefeito protocolou o pedido na segunda-feira (8). Ainda assim ele pediu que os vereadores realizassem sessão extraordinária para que a Prefeitura pudesse repassar rapidamente o dinheiro à Santa Casa. Conforme Tribuna apurou, o dinheiro pode ser utilizado para que a Santa Casa resolva impasse junto à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). A ANS exige que a Santa Casa repasse o São Luiz Saúde a terceiros ou separe suas contas das contas da instituição. O vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) relacionou indiretamente a questão do empréstimo justamente a atender as exigências da ANS.

Grosso modo, o dinheiro a ser repassado pela Prefeitura funcionará como uma espécie de empréstimo sem juros. A medida em que os meses forem se passando, a Prefeitura continuará com os repasses corriqueiros à Santa Casa, mas descontando desses repasses parcelas dos valores adiantados agora.

“Imprescindível destacar que tal adiantamento se faz necessário em razão da situação deficitária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras”, defende o prefeito Pedrinho Eliseu sobre a nova lei que autoriza o Poder Executivo a antecipar R$ 1,8 milhão em repasses à Santa Casa. Os repasses antecipados se referem a verba do Convênio nº 324/2017.

Para o prefeito, o valor a ser adiantado “se mostra imperioso para a formalização de acordo com credores, por meio do qual a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia reduzirá seu déficit que tem impactado negativamente o balanço da entidade, causando-lhe inúmeros prejuízos”.

Apesar do projeto de lei enviado pelo prefeito estimar que a quitação de débitos deve ser o caminho a ser empregado com o dinheiro, ele não explica exatamente com quais credores ou setores a verba milionária será despendida.

Já está definido no projeto, contudo, que a Irmandade da Santa Casa restituirá o valor que lhe será adiantado em até 12 parcelas iguais, sucessivas e mensais de R$ 150 mil; elas não serão diretamente ‘pagas’, e sim abatidas dos repasses mensais previstos no Convênio já citado.

O projeto é considerado salutar para que a Santa Casa mantenha suas atividades normais. Ele “se mostra instrumento importante para a manutenção das atividades da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras”, entende o prefeito.

Adiantamento pode ajudar na separação do São Luiz Saúde

No início de abril a Diretoria Colegiada da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) decidiu impor que a operadora da Irmandade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras realizasse em 30 dias a separação formal entre seu convênio, o São Luiz Saúde, e seus outros órgãos. A Santa Casa chegou a admitir oficialmente que o questionamento da ANS tem correlação com a existência de um único CNPJ para todos os seus órgãos, formando a mesma Pessoa Jurídica.

A própria diretoria da entidade explica na nota que como tem o mesmo CNPJ da Santa Casa, o plano de Saúde da Irmandade (São Luiz) acaba sendo analisado pela ANS considerando-se as contas do CNPJ de toda a entidade. O problema é que essas contas “gerais” da Santa Casa, há anos, são deficitárias.

Especula-se então que com o adiantamento a Santa Casa conseguiria viabilizar junto à ANS a separação dos CNPJs. Com isso o São Luiz Saúde teria um CNPJ exclusivo e sairia da situação de deficitário – a própria Santa Casa aponta que as contas do convênio são superavitárias.

Desde 2015 a ANS determinou que a Santa Casa solucionasse o caso. A medida da ANS foi encaminhada através de ofício, naquele ano, e já apontava o não cumprimento dos indicadores econômicos financeiros, administrativos. A Santa Casa alega que “essa influência se dá pelo déficit aproximado de R$ 11.000.000,00 anuais representados pelo atendimento SUS, que mantém sua tabela sem as atualizações devidas e cabidas”.

Pagamento será com desconto de repasse em convênio

Para adiantamento dos repasses da Prefeitura à Santa Casa, em R$ 1,8 milhão, serão utilizadas verbas de “Recursos Próprios” da administração municipal. A restituição do valor mencionado ocorrerá em até 12 parcelas iguais, sucessivas e mensais no importe de R$ 150.000,00. São considerados baixos os riscos da Prefeitura não receber a devolução, já que as parcelas deverão ser abatidas dos repasses mensais previstos no Convênio nº 324/2017 – hoje esse convênio repassa mais do que R$ 150 mil à Santa Casa.

Caso o Convênio não tenha sua vigência prorrogada e até seu vencimento não tenha ocorrido a restituição integral do valor mencionado, o Poder Executivo deverá reter o montante correspondente ao saldo remanescente no ato do pagamento da última parcela prevista para evitar o risco de não receber.

Para o desconto a Secretaria Municipal da Saúde deverá providenciar a elaboração de Termo Aditivo ao Convênio antes da efetivação do adiantamento do R$ 1,8 milhão.