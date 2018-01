Prefeitura deve repassar R$ 8 mi para manter Pronto-Socorro

Ao menos 1,5% do orçamento municipal – mais de R$ 7,89 milhões – serão direcionados em 2018 somente para custear o PS (Pronto-Socorro) do...

Ao menos 1,5% do orçamento municipal – mais de R$ 7,89 milhões – serão direcionados em 2018 somente para custear o PS (Pronto-Socorro) do Hospital São Luiz. Há anos a Prefeitura assumiu as despesas do Pronto-Socorro, mesmo permitindo que a “administração” do dinheiro seja da própria Santa Casa.

Há pouco menos de quatro anos a Prefeitura repassava ao Pronto-Socorro cerca de R$ 450 mil ao mês – totalizando R$ 5,4 milhões ao ano. Hoje esse valor já é quase 50% maior, e a Prefeitura repassará ao longo de 2018 pouco menos de R$ 8 milhões.

O convênio assinado pelo secretário de Saúde e vice-prefeito, Luiz Emílio Salomé (PSDB), prevê que a verba seja alocada para “prestação de serviços de assistência à saúde da população, dentro dos princípios constitucionais e legais do SUS (Sistema Único de Saúde)”. Por meio do convênio o Município de Araras, via Secretaria Municipal da Saúde, repassa à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras todo o valor necessário para custeio do Pronto Socorro, nos termos determinados pela Lei Orgânica do Município, para a prestação de serviços 24 horas por dia, de forma contínua e ininterrupta, de Pronto Atendimento, Urgência e Emergência.

Nos termos do documento assinado entre Prefeitura e Santa Casa o convênio abrange “atendimento médico-hospitalar por um corpo clínico constituído por médicos plantonistas, enfermeiros, auxiliares/técnicos em enfermagem, técnicos em gesso e técnicos em raio X, o serviço administrativo constituído por recepção, faturamento, limpeza, portaria e, no mínimo, 12 leitos de observação”. Ainda é exigida a utilização de medicamentos constantes em um anexo ao contrato, que cita materiais e insumos adquiridos por meio do Departamento de Compras da Santa Casa.

A vigência do convênio foi limitada a 5 anos (60 meses), tendo por termo inicial a data de sua assinatura. De acordo com o publicado via Diário Oficial do Município, o convênio é válido desde 1º de janeiro de 2018 e se encerra somente em 31 de dezembro de 2022. O repasse financeiro será de R$ 7.893.427,08 anual e de R$ 657.785,59 mensal.

Prefeitura mantém há anos custeio do pronto-socorro

Mesmo sem qualquer interferência na administração de recursos da Santa Casa, a Prefeitura segue há alguns anos mantendo convênio com a instituição e repassa mensalmente valores para subsidiar custos no atendimento e no pagamento de salários de funcionários. Há 4 anos, por exemplo, o repasse girava na casa dos R$ 450 mil mensais; hoje já passam dos R$ 650 mil mensais.

A cada ano o repasse municipal à instituição tem se alterado e sofrido reajustes, em valores apurados após negociação entre Prefeitura e Santa Casa. O uso dos recursos também podem servir para aquisição de equipamentos para melhora da infraestrutura do pronto-socorro.

Os números do atendimento do Pronto-Socorro são altos e muito similares aos da capacidade de atendimento da UPA da zona leste, ambos via SUS (Sistema Único de Saúde), por exemplo.

Município faz repasses para pagamento de ortopedistas

Além de repassar valores do custeio do Pronto-Socorro do Hospital São Luiz, por meio de outro convênio a Secretaria Municipal da Saúde repassa valores para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras prestar serviços referente ao plantão presencial de ortopedia.

Pelo convênio a Prefeitura arca com o custeio do pagamento de 55% dos honorários dos médicos que trabalham em regime de Plantão Presencial de Ortopedia, “visando o atendimento dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) com apoio no Pronto Socorro e demais departamentos da Santa Casa”. O convênio de ortopedia se estende a “intercorrências de enfermarias e realização de cirurgias de urgência e emergência no centro cirúrgico”.

Via Plantão Presencial de Ortopedia exige-se então do Hospital São Luiz “a disponibilidade exclusiva para atendimentos de urgência e emergência com livre demanda e encaminhamento referenciado através da porta de entrada do Pronto Socorro e demais departamentos da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras, bem como pela Rede Pública de Saúde”.

O convênio de ortopedia é limitado a 60 meses, e vale desde 1 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2022.

O repasse financeiro no mês de 28 dias será de R$ 37.043,12; nos meses de 30 dias será de R$ 39.689,05; e nos meses de 31 dias será de R$ 41.012,01; totalizando R$ 482.883,39 por ano, exclusivamente para o pagamento de 55% dos salários dos médicos de ortopedia em plantão de corpo presente. Os outros 45% serão mantidos pelo hospital.