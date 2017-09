‘Feira de Ciências’ deve acontecer em outubro

Ao menos 20 equipamentos devem ser alugados pelo município para a realização de uma Feira de Ciências a ser realizada com apoio da Secretaria...

Ao menos 20 equipamentos devem ser alugados pelo município para a realização de uma Feira de Ciências a ser realizada com apoio da Secretaria Municipal de Educação. A informação consta em edital de chamamento público publicado há poucos dias pela Prefeitura. A licitação para decidir a empresa que vai fornecer os equipamentos acontece na próxima quarta-feira (13) e será do tipo “menor preço do lote”.

A Feira de Ciências deve ser realizada na segunda quinzena de outubro. Contudo ainda não há data oficial da realização do evento. A Prefeitura informou na licitação que os bens licitados serão locados entre o período de 15 a 27 de outubro.

Conforme Tribuna apurou, a Feira de Ciências, Tecnologia e Invenções será realizada entre os dias 18 a 20 de outubro e 23 a 26 de outubro no Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto.

De acordo com os itens previstos em licitação, a ideia é realizar um evento interativo. Para se ter uma ideia da interatividade, a maior parte dos equipamentos a serem locados via licitação devem funcionar dessa maneira.

Dentre os itens previstos estão, por exemplo, geradores de Van Graaff (um equipamento em esfera que, ao ser tocado, arrepia os cabelos e serve no estudo da eletrostática). Além disso está prevista a disponibilidade de equipamentos de ilusão de óptica, da chamada ‘Bola Suspensa’ (um jato de ar produzido por uma turbina que incide na parte inferior da bola provocando uma pressão que equilibra o seu peso); poço gravitacional (a trajetória das esferas no Poço Gravitacional simulam os movimentos de astros próximos a estrelas e planetas).

Há previsão ainda da instalação de Hastes de Ressonância (ao mover uma haste, a de mesmo comprimento se moverá sozinha); dos Pêndulos de Newton (os pêndulos de Newton mostram a conservação da Quantidade de Movimento nos choques); de Espelhos Esféricos 3D (experimento de óptica que conjuga uma imagem real que é projetada de forma tridimensional).

Estão previstos ainda um Jogo Geométrico (jogo de raciocínio lógico em dupla); associação de espelhos planos (espelhos montados em formato de um tronco de pirâmide para refletir a imagem da TV, numa posição que permite a reflexão das imagens em formação esférica); labirinto (plataforma para teste de coordenação motora e de paciência) e até uma exposição sobre cientistas, feita com o uso de cinco totens contendo a biografia de 10 personalidades da ciência.

A empresa vencedora deverá prestar serviços de locação, montagem e desmontagem e acompanhamento técnico para apresentação de experimentos/equipamentos para a 1ª Feira de Ciências do município de Araras.

Confira os equipamentos que devem ser disponibilizados na Feira de Ciências:

Equipamento (Quantidade) – Descrição do equipamento

Gerador de Van Graaff (1) – Equipamento (esfera) de arrepiar os cabelos, ideal no estudo da eletrostática. Um motor movimenta uma correia que transporta cargas eletrizadas por atrito até a esfera metálica. Essas cargas que surgiram com o processo de eletrização são distribuídas para toda a superfície da esfera metálica e ao tocá-la são transferidas para o corpo e produz o efeito de arrepiar os cabelos de quem tocar na cúpula, isolado da terra, pois o cabelo fica eletrizado com cargas da mesma polaridade, que consequentemente se repelem. Em 1.931 o gerador já era usado para acelerar partículas e desvendar a constituição do átomo.

As Cordas do Violão (1) – Ao tocar as cordas do violão e girar o cilindro verá o surgimento de ondulações nas cordas. Na verdade esse efeito é uma ilusão de óptica devido ao fato das cordas pretas oscilarem num fundo preto e branco em movimento. A esse efeito dá-se o nome de estroboscópio. O efeito é alterado pelo comprimento, tração na corda e velocidade de rotação do cilindro.

Bola Suspensa (1) – O jato de ar produzido por uma turbina incide na parte inferior da bola provocando uma pressão que equilibra o seu peso. Bolas diferentes se equilibram em alturas diferentes. É possível inclinar o aparelho e ainda assim a bola não cair até certo ângulo de inclinação. As correntes que tangenciam as bolas podem provocar movimento de rotação da mesma.

Parabólicas (1) – O som nada mais é que uma onda. Ao conversar no foco de uma das antenas parabólicas, as ondas sonoras são refletidas em direção à outra antena e concentradas no seu foco. Decido ao fenômeno da reflexão é possível ouvir sons de baixa intensidade, mesmo a longa distância. Um efeito muito conhecido causado pela reflexão do som é o eco.

Sopro Que Suga (1) – No equipamento existe um forte jato de ar. Ao levar um dos discos até o jato note que ele não cairá. Na parte superior do disco, a pressão é menor comparada com a parte inferior, em razão da diferença de velocidade do ar nas duas faces. A pressão em baixo é maior que a de cima, o que sustenta o disco. O mesmo princípio aplica-se nas asas de um avião e nos carros de Formula 1.

Poço Gravitacional (1) – A trajetória das esferas no Poço Gravitacional simulam os movimentos de astros próximos a estrelas e planetas. Enquanto os movimentos são circulares, a velocidade escalar permanece constante. Quando as esferas assumem trajetória elíptica, a velocidade escalar varia de acordo com a mudança de raio. Isso ocorre com o movimento de translação da Terra ao redor do Sol: movimento elíptico de velocidade variada.

Hastes de Ressonância (1) – Ao mover uma haste, a de mesmo comprimento se moverá sozinha. O nome deste fenômeno é ressonância. Estruturas podem, por ressonância, transferir energia uma para a outra. Num terremoto, a frequência que o chão oscila determinará quais prédios cairão.

Pêndulos de Newton (1) – Os pêndulos de Newton mostram a conservação da Quantidade de Movimento nos choques. Se soltarmos uma esfera de um lado, a última esfera oposta saltará. Se soltarmos duas esferas, do outro lado duas esferas saltarão e assim sucessivamente. Em todos os choques há a conservação da quantidade de movimento.

Cadeira Giratória, Mala Maluca e Roda de Bicicleta (1) – A grandeza física Momento Angular associa-se a rotação e translação dos corpos. Estes equipamentos mostram que sistemas isolados tendem a conservar este momento angular, quer mudando o raio do corpo em rotação ou variando o plano de rotação. Atletas de patinação e bailarinos aumentam a velocidade de rotação dos seus corpos ao aproximarem os braços do tronco durante o movimento. É por esse motivo que a bicicleta não cai enquanto estiver em movimento. Giroscópios são construídos utilizando-se da conservação do momento angular.

Espelhos Esféricos 3D (1) – Experimento fantástico de óptica em que uma associação de dois espelhos côncavos, em que o vértice de um coincide com o foco do outro e conjugam uma imagem real que é projetada de forma tridimensional.

Espelho Frente a Frente (1) – Prepare-se para rir! Com um amigo, mantendo a mesma distância do espelho, encaixe seus rostos até que seus olhos sejam substituídos pelos olhos dele. Notará o surgimento de um novo rosto, cuja fisionomia é a fusão das feições das duas pessoas que estão se olhando no espelho. Aproveite para uma foto muito engraçada.

Figuras de Lissajous (1) – Um dos recursos mais importantes na manutenção, reparação e ajuste de equipamentos eletrônicos é a visualização das grandezas que variam com o tempo em seu circuito osciloscópio. Para o caso específico de medida de frequências, amplitudes e fases com a ajuda desse instrumento, que torna praticamente infinito o número de combinações que resultam em diferentes desenhos com diferentes graus de complexidade. Mais do que isso, elas também podem ser usadas com outras finalidades, inclusive na geração de efeitos em editores de imagens para a internet e recursos multimídia. Os desenhos podem ser entregues aos visitantes como brinde.

Jogo Geométrico (1) – Jogo de raciocínio lógico em dupla.

Associação de Espelhos Planos (1) – Os espelhos estão montados em formato de um tronco de pirâmide para refletir a imagem da TV. Note que a posição dos espelhos permite a reflexão das imagens em formação esférica.

Cubo Espelhado (1) – Associação de seis espelhos planos paralelos que dão uma noção infinita das três dimensões. O número de imagens formadas é infinito.

Cadeira Confusa (1) – Ao analisar pessoas de mesma altura sentadas nas duas cadeiras, o seu cérebro fará comparações equivocadas sobre o tamanho real da pessoa e da cadeira. Ótimo cenário para uma foto engraçada. Sucesso nas redes sociais.

Labirinto (1) – Plataforma para teste de coordenação motora e de paciência. É necessário encaçapar as esfera de metal puxada através de cordas, em um buraco demarcado na parte superior do painel, passando por um labirinto de buracos. O desafio é não deixar a bolinha cair durante o trajeto.

Sol, Terra e Lua (1) – O sistema com movimentos devidamente acoplados por polias sincronizadas, permite a exploração e ilustração de fenômenos como: o dia e a noite, fases da lua, estações do ano, eclipses, fusos horários, sol da meia noite, etc. Um diferencial para o ensino de ciências, astronomia e geografia.

Efeito Ímã na TV (1) – Quando passamos o ímã na tela da televisão, provocamos distorções na imagem. Algumas TVs e monitores possuem um tubo que carrega milhares de elétrons, que são responsáveis por enxergarmos as imagens na tela. Ao aproximarmos o ímã na tela, o campo magnético interfere no movimento das cargas distorcendo as imagens.

Exposição Cientistas – Serão 5 totens com a biografia de 10 personalidades da ciência.