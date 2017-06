Prefeitura deve deixar de repassar milhões à Araprev

A Prefeitura de Araras deve ganhar fôlego para manter os repasses mensais à Araprev (Serviço de Previdência Social do Município de Araras) nos próximos...

A alteração tramitou rapidamente e mesmo trazendo mudanças substanciais ao que a Prefeitura paga à entidade, não sofreu resistência. A Araprev aprovou a mudança em 2 de junho. No dia 5 de junho o projeto de alteração foi protocolado na Câmara e uma semana depois já estava aprovado pelos vereadores (na sessão de 12 de junho).

Com a alteração na lei da Araprev, agora a alíquota de contribuição dos entes da Administração Pública direta e indireta diminui. Antes ela correspondia a 22% sobre o valor total da remuneração de contribuição dos participantes. Para o Fundo Financeiro esse índice até foi mantido, mas ao Fundo Previdenciário o valor caiu para 19,70%. A mudança aconteceu com base na avaliação atuarial do ano-base 2.016 e na prática faz com que a Prefeitura gaste menos com o Fundo Previdenciário. “A alteração foi conforme a atualização atuarial, já que o fundo previdenciário é superavitário”, explicou o prefeito Pedrinho Eliseu. Ele garante que essa redução segue orientação da previdência social e que tal diminuição somente ocorre porque não há risco desse fundo se tornar negativo. “É um direito do município”, diz ele, sobre essa diminuição.

Já sobre a alíquota de contribuição do Município, suas autarquias, fundações e demais entidades para a compensação previdenciária (ou seja, para repasse que complementa o que falta mensalmente ao Fundo Financeiro) o repasse será de 40% das diferenças a título de complementação em pagamento mensal. Antes a lei previa 100% dessa complementação – que gerava um gasto à Prefeitura de mais de R$ 1 milhão a cada mês.

O restante da complementação será bancado pelos recursos que já existem dentro do Fundo Financeiro da Araprev (hoje cerca de R$ 100 milhões). Com isso a tendência é que o Fundo diminua seus recursos mês a mês.

O problema é que norma federal impõe que quando os recursos do Fundo Financeiro tiverem sido totalmente utilizados, o município, suas autarquias, fundações e demais entidades assumirão a integralidade da complementação. A administração municipal garante que isso não vai acontecer.

Isso porque, conforme Tribuna apurou, a Araprev já se comprometeu a formalizar a compra de vidas do Fundo Financeiro (deficitário) pelo Fundo Previdenciário (superavitário). Com isso a despesa do Financeiro deve cair. Serão mais de 230 vidas que passarão de um fundo considerado deficitário a um apontado como superavitário.

Ainda assim haverá um valor a ser retirado da uma reserva do Fundo Financeiro para garantir pagamento de aposentadorias e pensões, já que essa reserva, antes intocável, arcará com parte desses pagamentos.

Ainda assim a atual administração vê essa situação a mais viável possível. Isso porque desde outubro de 2014 a gestão do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) não recolhia os valores a título de complementação ao Fundo Financeiro, o que teria gerado uma dívida junto à Araprev de R$ 30 milhões.

Já em 2017 a administração municipal decidiu retomar os pagamentos. Os valores, contudo, só de complementação, chegam a R$ 1,4 milhões. Assim como a administração anterior, a atual reconhece que os valores são pesados. Contudo a atual gestão conseguiu agora aval da Araprev e da Câmara para deixar de fazer essa complementação integral. Concomitantemente, com a compra de vidas de um fundo a outro, a expectativa é que haja economia quase que milionária mensalmente. Se hoje a Prefeitura passa R$ 1,4 milhão a cada mês, deve repassar, a partir dos próximos meses, R$ 600 mil.

A administração municipal garante que a ideia é, com isso, pagar também o que não foi pago entre 2014 e 2016 (parcelados em 200 vezes) e manter repasses à previdência municipal. Somando os valores atrasados e parcelados, e ainda a complementação mensal a Prefeitura espera economizar, num primeiro momento, R$ 700 mil ao mês – cerca de R$ 8,4 milhões ao ano.

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) foi questionado pela Tribuna se tais mudanças não podem comprometer a previdência municipal futuramente e fazer com que administrações municipais futuras tenham que arcar com uma dívida milionária. Ele garante que a Secretaria da Fazenda e a Araprev vão analisar, conjuntamente, os reflexos das mudanças, e que o cálculo atuarial permite as mudanças sem comprometer a aposentadoria dos servidores e as contas municipais.

Principais mudanças na lei da Araprev

Além das mudanças sobre os valores a serem repassados mensalmente pela Prefeitura, a Câmara aprovou mudanças em alguns itens da previdência municipal:

• Auxílio-doença passa a ser concedido após 12 contribuições mensais ao Araprev, salvo quando decorrente de acidente de trabalho, doença profissional, doença grave, contagiosa ou incurável

• Pensão por morte para cônjuge ou companheiro segue novas regras e só será vitalícia com 44 ou mais anos de idade; extingue-se a pensão, quando extinta a parte devida ao último pensionista

• Antes, para exercer o cargo de Presidente Executivo do Araprev, o servidor escolhido tinha 90 dias, a partir de sua nomeação, para apresentar certificações profissionais obrigatórias exigidas pelo Ministério da Previdência Social e Conselho Monetário Nacional. Agora a lei prevê apenas que ele deverá apresentar, após sua nomeação, as certificações, sem estipular prazo

• Os membros do Comitê de Investimentos continuam com mandato de 2 anos, mas antes poderiam ser reconduzidos apenas uma vez, por igual período; agora não está previsto limite dessa recondução