Governo deve conceder 3% de reajuste em salários dos servidores municipais

A administração Pedrinho Eliseu (PSDB) e os servidores municipais – representados pelo Sindicato local – chegaram a um consenso e todos os trabalhadores da Prefeitura devem receber no próximo mês os salários reajustados em 3%.

Parcela dos servidores municipais compareceu a assembleia geral realizada no início da noite de quarta-feira (21), em frente ao Ginásio de Esporte Nelson Ruegger, e todos os presentes concordaram com a proposta da Prefeitura de Araras do reajuste de 3% nos salários – são 2,93% do repasse da inflação e 0,07% de recomposição.

O acordo coletivo prevê finalmente a troca da cesta básica pelo vale alimentação no valor de R$ 120. Segundo o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), a cesta custa hoje cerca de R$ 75 – ou seja, o vale tem um valor maior. Além disso os descontos referentes a cesta básica com a implantação do vale alimentação deixarão de existir. Hoje quem recebe a cesta tem um pequeno desconto no salário. “Isso traz um ganho real no poder de compra, além da liberdade na escolha dos produtos”, aponta o Sindsepa, que representa a categoria.

O vale alimentação, porém, será entregue somente a partir de agosto. A justificativa é que é necessário alterar a lei e realizar um processo licitatório.

A Prefeitura concordou ainda em aumentar os pagamentos das Licenças Prêmios. Até agora o Município despende mensalmente R$ 70 mil com as licenças que já deveriam ter sido pagar. Agora vai gastar R$ 150 mil. A promessa municipal é ainda de realização de curso de ascensão à carreira para os Guardas Civis Municipais, com publicação em 15 dias úteis, e criação de comissão de trabalho para estudo e implantação do Plano de Carreira.

“Entendemos que este acordo garantiu, além do reajuste, outras importantes conquistas”, aponta o Sindsepa (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araras).

Política habitacional para servidores

Por meio da Secretaria Municipal de Habitação, a administração municipal ainda prometeu aos servidores públicos municipais de Araras viabilizar, obedecendo critérios da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), política habitacional para favorecer os servidores que não têm casa própria , com lotes ou residências.

