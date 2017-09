Prefeitura deve abrir concurso; previsão é de 39 vagas a agentes de Saúde e outras 20 vagas a demais áreas

A Prefeitura de Araras deve abrir nos próximos meses concurso para contratar ao menos 60 profissionais de diversas áreas. Ainda não há concurso aberto,...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Prefeitura de Araras deve abrir nos próximos meses concurso para contratar ao menos 60 profissionais de diversas áreas. Ainda não há concurso aberto, mas a administração municipal já deu os primeiros passos para realizar concurso em diversas áreas.

Conforme Tribuna apurou, em alguns casos a necessidade – devido a algumas exonerações – é mais imediata, como alguns professores. Noutros a Prefeitura deve manter as chamadas dos aprovados num ritmo mais lento.

O próprio secretário de Administração, Bruno Roza, explicou que espera abrir vagas para alguns cargos também para resolver problemas com desvios de função. Há cobrança do próprio Ministério Público para que o município cesse essa prática. “Com esse concurso, queremos também resolver isso”, pontua ele.

Ao menos por ora a licitação prevê contratação de empresa para realizar concurso a quase 20 cargos diferentes. Alguns têm previsão de apenas uma vaga, enquanto outros têm previsão de três ou cinco vagas. Para agentes comunitários de Saúde são 39 vagas previstas. Bruno Roza explica que ainda assim essa lista de cargos é uma espécie de “lista preliminar” e que ainda não é o tabelamento final dos cargos a serem criados.

Inicialmente o concurso – sem data para ser realizado – deve abrir oportunidades para carpinteiro, coordenador educativo, nutricionista, pedreiro, pintor, soldador, técnico de Segurança do Trabalho, tratorista Operador de Máquinas, eletricistas, motoristas, psicopedagogo, professores de Educação Básica II, professores de Educação Básica II – educação física, professor de Educação Básica II – inglês, coveiro, agente funerário, médico veterinário e outros.

A licitação aberta pela Secretaria Municipal de Administração não terá custo para o município. O objeto da licitação é “prestação de serviços de planejamento, organização e execução de concursos públicos para preenchimento de cargos existentes na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Araras”.

Mesmo não tendo custo, o tipo de licitação será pelo menor preço. Conforme Tribuna apurou, neste caso o “menor preço” será considerado em relação ao cobrado dos inscritos no concurso – ou seja, a empresa que cobrar menor taxa de inscrição e atender todas as exigências da licitação deve ser contemplada. Essa decisão será tomada na sessão pública do Pregão, realizada na próxima sexta-feira (22), às 10h no Departamento de Compras da Prefeitura. “A remuneração da contratada dar-se-á pelo regime de empreitada, por preço da taxa de inscrição ofertado em sua proposta, pago pelo candidato interessado em participar do concurso”, expressa o edital para contratação da empresa responsável pelo concurso.

Mesmo os editais dos concursos sendo elaborados pela empresa contratada, eles deverão ser submetidos à aprovação da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura. Os editais serão publicados, obrigatoriamente, na Tribuna (vencedora da licitação realizada para publicação dos atos oficiais da Prefeitura; mas as despesas correrão por conta da empresa contratada.

A empresa terá que realizar edital normativo; convocação para as provas seletivas; divulgação dos gabaritos; editais do resultado das provas objetivas; de convocação para as provas de títulos; do resultado da prova de títulos; de convocação para provas práticas, quando for o caso; do resultado preliminar; das decisões de eventuais recursos interpostos; de classificação final e homologação e outros, se necessário.

Será concedido, obrigatoriamente, descontos incidentes sobre o preço do lance vencedor para os candidatos inscritos com escolaridade de ensino fundamental completo e incompleto (50%); e ensino médio ou técnico (25%).

Cargos* a serem preenchidos:

Vagas Cargo Carga horária 1 Carpinteiro 40h 1 Coordenador do Educativo 40h 1 Nutricionista 40h 1 Pedreiro 40h 1 Pintor 40h 1 Soldador 40h 1 Técnico de Segurança do Trabalho 40h 1 Tratorista Operador de Máquinas 40h 2 Eletricistas 40h 5 Motoristas 40h 1 Psicopedagogo 40h 3 Professores de Educação Básica II – artes 24h 3 Professores de Ed. Bas. II – educação física 24h 1 Professor de Educação Básica II – inglês 24h 1 Coveiro 40h 1 Agente Funerário 40h 1 Médico Veterinário 40h 39 Agentes Comunitários de Saúde 40h

*Obs.: O edital da licitação prevê possibilidade de mais cargos serem inclusos em concurso