Prefeitura decide leiloar carros, motos sucata e até pedalinhos

Administração Municipal estima arrecadar ao menos perto de R$ 30 mil em leilão vendendo até caçamba de lixo Carros, motos, kombi e até microonibus:...

Compartilhe em suas redes sociais!

Administração Municipal estima arrecadar ao menos perto de R$ 30 mil em leilão vendendo até caçamba de lixo

Carros, motos, kombi e até microonibus: ao menos 15 veículos considerados ‘velhos’ pela Prefeitura de Araras devem ser leiloados na semana que vem, conforme consta edital publicado pela Administração Municipal há alguns dias em sua Página Eletrônica.

Em ato a cargo da Secretaria Municipal de Administração, o leilão 01/2018 visa a alienação de bens inservíveis (veículos, equipamentos de escritório /informática inutilizados, eletrodomésticos em geral, equipamentos elétricos e eletrônicos, equipamentos de telefonia, equipamentos de oficina, botijões de gás, pneus e todos os agrupados em lotes) e foi aberto na quinta-feira (22), com previsão de encerramento na próxima quinta-feira (29) às 14h.

No anexo ao edital estão listados 24 lotes, e em boa parte dele são leiloados carros, motos, um micro-ônibus e até uma kombi. Mas há outros itens como elevador para carros, caçamba de lixo para caminhão, lote com 90 pneus, ou até mesmo um lote com cerca de 10 toneladas de sucata. Num outro lote são ofertados de uma vez só 35 botijões de gás tipo P-45.

Noutro lote serão leiloados pedalinhos (em quantidade não descrita). Num último lote equipamentos de informática considerados sucata (incluso relógio de ponto, CPU, monitores, impressoras e até nobreaks) serão leiloados a partir de R$ 200.

O leilão do tipo maior lance ocorrerá somente de forma online pelo site www.moralesleiloes.com.br. Segundo o edital os veículos têm direito a documento (carros, motos e ônibus).

Além disso vão para leilão eletrodomésticos em geral, móveis de escritório e escolar em geral, equipamentos elétricos e eletrônicos, equipamentos de telefonia, equipamentos de oficina, botijões de gás, pneus e todos agrupados em lotes, com as suas características e especificações, com preços mínimos fixados.

Os bens serão leiloados no estado e condições em que se encontram, “pressupondo-se que tenham sido examinados previamente pelos licitantes, não cabendo a respeito deles, quaisquer reclamações posteriores quanto as suas intrínsecas ou extrínsecas, não podendo os arrematantes colocar, posteriormente, qualquer obstáculo para concretização do negócio, sob alegação de não conhecido do estado dos objetos”, prevê o Município.

Os bens se encontram à disposição dos interessados, para vistoria, no Departamento de Transportes Internos e Manutenção, à Rua Ciro Lagazzi, nº. 267 Jardim Cândida. As visitas deverão ocorrer nos dias úteis até a quinta-feira (29) das 8h às 11h “apenas sendo permitida a visualização dos bens, não sendo possível retirar peças, movimentar ou tentar funcionar os bens”.

Os bens serão adquiridos pelo maior lance oferecido, acrescido do percentual de 5% correspondente à comissão do Leiloeiro sobre o valor da arrematação, a serem pagos diretamente ao mesmo, mediante apresentação de recibo.

As ofertas de preços entre um lance e outro deverão ser acrescidas de um valor mínimo estabelecido pelo Leiloeiro no decorrer do leilão. O pagamento dos arremates ocorre através de depósito em dinheiro, até às 14 horas do dia seguinte ao leilão em conta divulgada pelo leiloeiro. Após comprovado o pagamento do bem arrematado será emitida a nota de venda em leilão em até 10 dias corridos. O valor total arrecadado será transferido para a Prefeitura de Araras após a consumação do leilão.

Os bens arrematados deverão ser retirados do local em que se encontram a partir do dia 9 de abril com prévio agendamento pelo telefone (19) 3543-1011 com Sr. André Dalla Costa, impreterivelmente até o dia 27 de abril de 2018, mediante a apresentação da nota de venda a ser expedida pela Leiloeira. Ao final do prazo para retirada, os bens pagos e não retirados serão reintegrados ao patrimônio do Município sem ressarcimento.