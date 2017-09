Prefeitura decide derrubar seringueira perto da Câmara

Está decidido: a frondosa e histórica seringueira que fica no canteiro da rotatória da Câmara Municipal começa a ser derrubada a partir do próximo...

Compartilhe em suas redes sociais!

Está decidido: a frondosa e histórica seringueira que fica no canteiro da rotatória da Câmara Municipal começa a ser derrubada a partir do próximo sábado (30). A retirada foi confirmada pelo DMA (Departamento de Meio Ambiente), órgão ligado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais.

A diretora do DMA, Raquel Metzner, explica que a decisão tem base técnica e estudos foram realizados nos últimos meses e identificou a presença de pragas na estrutura. Ela disse que a presença da árvore nas condições citadas representa risco para a população que passa todos os dias pelo local.

A rotatória da Câmara Municipal recebe trânsito de veículos e pedestres das avenidas Dona Renata (Marginal) e Zurita e antes da decisão o DMA fez uma audiência pública na noite da última terça-feira (26) na Casa da Memória Pedro Pessotto Filho, que funciona no Solar Benedita Nogueira, Centro.

No encontro, questões para a derrubada foram discutidas também pelo secretário de Serviços Públicos, Carlos Cerri Júnior e pelo técnico do DMA Daniel Kobori. Raquel disse que a atenção para a situação da árvore surgiu ainda no ano passado, quando um grande galho se desprendeu durante uma tempestade e caiu na Avenida Zurita. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas colocou os técnicos da Prefeitura em alerta.

“A presença da árvore naquele local não é ideal e representa riscos e o estudo técnico apontou que não há o que fazer, pois ela está condenada”, enfatiza Raquel. Ela esclarece que a Prefeitura tem autorização da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para derrubar a árvore.

Porém, uma compensação será feita e outras mudas de espécies nativas brasileiras serão plantadas, mas não no mesmo local onde atualmente está a seringueira, que não pode abrigar árvore. “Serão plantadas 25 mudas em locais da cidade, inclusive uma seringueira nativa brasileira”, explica.

Retirada será feita em fases

Por conta do grande porte, a árvore não será derrubada completamente no próximo sábado e vai demandar mais tempo da Prefeitura. Por enquanto, não é possível indicar os danos que sua derrubada poderá ocasionar na estrutura da Avenida Zurita. Segundo o DMA, o corte está previsto para começar às 7h e segue até às 14h do sábado.

Raquel explica que no sábado os galhos que estão afetados pelas pragas serão cortados, depois os demais terão o mesmo destino. A retirada do tronco da seringueira ainda não tem data para ser retirada do local. “Ela é muito grande e vai depender do acompanhamento da Secretaria de Planejamento, que tem projeto de readequação para o local”, finaliza.