Prefeitura de SP: Ex-vereador Bonezinho Corrochel é nomeado para cargo no governo João Doria

O ex-vereador de Araras Bonezinho Corrochel (PTB) foi nomeado no início de setembro como chefe de gabinete da Prefeitura Regional de Sapopemba, na cidade de São Paulo. Conforme a própria Prefeitura de São Paulo divulga, a Prefeitura Regional de Sapopemba abarca quase 285 mil moradores da capital paulista.

A nomeação de Bonezinho Corrochel foi assinada pelo prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), em 4 de setembro. Bonezinho garante que sua nomeação também decorre de sua formação na área. Corrochel é formado em Gestão Pública pela USP (Universidade de São Paulo).

Em 2016 Corrochel concorreu ao cargo de prefeito de Araras e ficou na terceira colocação – ele recebeu 10.826 votos, ficando atrás do eleito Pedrinho Eliseu (28.788 votos) e de Paulinho Nascimento, que recebeu 14.137 votos.

O próprio site da Prefeitura de São Paulo já o cita como chefe de gabinete do prefeito regional de Sapopemba, Benedito Gonçalves Pereira. A notícia da nomeação do ex-vereador foi publicada inicialmente no domingo (24) pelo Jornal Já e confirmada pela Tribuna na tarde desta segunda-feira (25).

A nomeação de Bonezinho teria decorrido da intervenção do vice-prefeito de São Paulo e secretário das Prefeituras Regionais, Bruno Covas (PSDB).

Até então residindo em Araras, Bonezinho já teria se mudado para São Paulo e já segue trabalhando na Prefeitura paulistana. O ex-vereador comemorou a oportunidade. “Fiquei muito contente com a oportunidade. Sou formado em Gestão Pública pela USP e meus ideais de governança são iguais do prefeito Dória. Será um período de grande aprendizado para voltar ainda mais forte para Araras e com experiência. Somos responsáveis por uma Prefeitura Regional de 300 mil habitantes e serão grandes os desafios. Só tenho a agradecer ao prefeito Doria e o vice Bruno Covas por acreditarem em mim”, pontuou Corrochel.

Prefeitura Regional de Sapopemba

Administrada pelo prefeito regional Benedito Gonçalves Pereira desde 2017 a área da Prefeitura Regional de Sapopemba reúne 51 bairros de São Paulo em uma área de 13,5km² de extensão e uma população de 284.524 habitantes, segundo a Prefeitura de São Paulo.

A prefeitura regional de Sapopemba foi criada na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) no desmembramento da Prefeitura regional da Vila Prudente e é a “mais nova” dentre as 32 subprefeituras da capital paulista.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a equipe do Prefeito Regional conta com cerca de 10 profissionais (em relação a cargos de chefes, coordenadores e assessores).