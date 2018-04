Prefeitura de Araras pode funcionar no ‘esqueleto’ do Shopping

Oficialmente a Prefeitura de Araras não confirma as negociações, mas Tribuna apurou que a meta agora é transformar local ‘abandonado’ em Paço Municipal, a...

O governo de Araras ainda tenta viabilizar um espaço para unificação de parte dos serviços públicos municipais e principalmente para centralizar o funcionamento de secretarias municipais, e o mais novo esforço para reunir as secretarias tem como foco o prédio inacabado do pretenso Shopping de Araras, abaixo do antigo Hipermercado Tiradentes – hoje Supermercado Pague Menos.

O prefeito Pedrinho Eliseu já reforçou à Tribuna noutras oportunidades sua ideia de unificar os serviços da Prefeitura em um só endereço, e há cerca de 6 meses ele seguia focado na negociação com um proprietário de um grande imóvel, já em pé, e sem uso, que poderia ser vendido ao município para pagamento parcelado. Conforme Tribuna apurou, esse imóvel nem era o prédio inacabado do pretenso Shopping de Araras, na Avenida Dona Renata, mas como as negociações por outras áreas não avançaram, Pedrinho teria aberto diálogo com os proprietários do local onde hoje deveria funcionar o shopping.

Oficialmente a Prefeitura de Araras não confirma as negociações pelo local, mas Tribuna apurou que a meta agora é transformar local ‘abandonado’ em sede do Governo. O espaço considerado suficientemente grande para abrigar as pastas municipais teria seduzido o governo, mas há um entrave: o prefeito teria declarado a pessoas próximas que só aceita bater o martelo se todos os proprietários do ‘condomínio do Shopping’ toparem a negociação. Hoje o chefe do Executivo tem até anuência de quem responde percentualmente pela maioria, mas Pedrinho estaria disposto a uma negociação tranquila e sem embates, querendo a concordância de todos os donos do espaço.

O atual esqueleto do Shopping, hoje, tem diversos investidores. Isso porque diversas pessoas se reuniram, ainda nos anos 1990, para a construção de um shopping. Alguns possuem pequenos espaços, correspondentes e apenas uma loja, enquanto outros possuem espaços mais amplos, correspondentes a lojas maiores ou conjunto de lojas. Como muitos já alocaram milhares de reais na obra que nunca terminou, parte dos proprietários vê com bons olhos a possibilidade da Prefeitura comprar o imóvel e pagar a todos ao menos parte do que foi investido.

O negócio, complexo, seria feito da seguinte forma: a Prefeitura pagaria parceladamente aos detentores dos espaços – e o dinheiro seria rateado proporcionalmente ao que cada um tem de propriedade ou valor investido. A parcela paga mensalmente pela Prefeitura viria da economia com os alugueis – hoje o Município gasta mais de R$ 2 milhões com aluguéis, e boa parte desse valor poderia ser redirecionado a um gasto com um prédio que, ao longo do tempo, passaria a ser de propriedade do Município. O governo faria pagamentos mensais entre R$ 100 mil e R$ 170 mil (conforme estimativa não oficial), e ao longo de alguns anos quitaria o local numa espécie de financiamento.

A vantagem defendida pela administração atual é justamente essa: o gasto seria similar, mas o valor seria aplicado em imóvel próprio.

Há quem aponte outros entreveros: o investimento inicial no imóvel do antigo Shopping seria alto, incluindo reparos elétricos, hidráulicos, instalação de divisórias, sistemas de ar condicionado e redes de computadores. O investimento com esse tipo de serviço, de início, seria volumoso.

Desde a campanha prefeito tenta viabilizar Paço Municipal

Apesar de não confirmar que a Prefeitura está em negociações avançadas com om grupo que tem a propriedade do prédio inacabado do pretenso Shopping de Araras, abaixo do antigo Hipermercado Tiradentes – hoje Supermercado Pague Menos, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) admitiu em entrevistas passadas que vê a unificação como interessante, porque o que a Prefeitura gasta hoje com aluguel seria despendido com a “quitação” da compra de um imóvel.

Mesmo assim o prefeito sempre apontou que se o governo não conseguir negociar a compra de um prédio grande para a Prefeitura, em uma compra ‘parcelada’, hoje uma mudança pode ser inviável.

Não está descartada, contudo, a venda do Edifício Quicha Lotto (na Rua Albino Cardoso) e da sede da Prefeitura na rua Pedro Álvares Cabral. A avaliação é que ambos, somados, valem ao menos entre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões. Contudo a dificuldade nesses casos diz repeito principalmente ao Quicha Lotto, um prédio antigo e que não pode ser demolido. Até por isso o prefeito entende que deve ser mantida apenas a obrigação (para a pessoa que comprar os dois imóveis) de não mudar a fachada e preservar a questão arquitetônica e histórica, podendo, contudo, realizar modificações internas – para isso, porém, o tombamento teria que ser modificado e se restringir apenas à fachada dos imóveis.