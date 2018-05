Prefeitura de Araras entra em “estado de emergência” para garantir serviços

A Prefeitura de Araras está agora em “estado de emergência”. A informação foi divulgada pelo alto escalão do governo municipal, e a ideia é...

A Prefeitura de Araras está agora em “estado de emergência”. A informação foi divulgada pelo alto escalão do governo municipal, e a ideia é facilitar aquisição de produtos mais essenciais. Sem o estado de emergência, as compras precisam obedecer um processo mais complexo.

A Lei nº 10.925/98 e o Decreto Estadual nº 3.570/98 preveem que a situação de emergência é caracterizada pelo reconhecimento, pelo Poder Público, de situação anormal, provocada por fatores adversos, cujo desastre tenha causado danos superáveis pela comunidade afetada.

Esse reconhecimento tem início com a expedição de decreto pelo Prefeito Municipal. Em tese, com esse estado, é possível realizar as compras e contratar os serviços necessários a atender as situações de emergência. Caracterizada a situação de emergência, as contratações de serviços e as compras podem ser realizadas mediante dispensa de licitação.

Os materiais adquiridos e os serviços contratados devem ser destinados exclusivamente à solução dos problemas causados pela situação emergencial. Estima-se que a Prefeitura de Araras deverá, nisso, comprar produtos à merenda escolar, insumos para garantir tratamento de água e ainda combustíveis.