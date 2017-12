Prefeitura dá novo passo para liberar acesso à região do Copacabana e Versalles

Os moradores da região dos bairros Copacabana e Versalles estão há anos sofrendo com as poucas opções de acesso para suas residências. Isso porque...

A Prefeitura vem tentando reabrir esse acesso, mas para isso pretende assumir aquele trecho urbano que hoje é concessionado à Arteris/Intervias. Nesta terça-feira (19) o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) deu mais um passo para conseguir assumir esse trecho, em reunião realizada na sede da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo).

Pedrinho esteve na reunião acompanhado do deputado estadual Aldo Demarchi (DEM), com o objetivo de finalizar o projeto de abertura da entrada dos bairros Jardim Copacabana, Jardim Bosque de Versalles, Jardim Genny Mercatelli, Jardim Bela Vista e Jardim Dalla Costa.

A proposta é realizar obras em duas etapas, depois que o governo estadual repassar o trecho ao município. A primeira, para a retirada do “guardrail”, para a abertura da entrada principal dos bairros. Num segundo momento, a duplicação do trecho da Avenida Castelo Branco, entre o bairro Narciso Gomes e a Avenida Limeira.

“Saio da reunião muito contente. O nosso projeto já passou pelos órgãos técnicos da Artesp e pelo planejamento. O processo está no Dope (Departamento de Operações), que não opôs nenhuma objeção ao projeto. Com a manifestação positiva da Artesp, faltará apenas o acordo com o DER (Departamento de Estradas e Rodagens). Vamos devolver a entrada principal desses importantes bairros, com um projeto seguro e coerente”, finalizou Pedrinho.