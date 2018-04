Prefeitura convoca e nomeia 35 médicos e dois veterinários

A Prefeitura anunciou nesta sexta-feira (13) que vai contratar 35 novos médicos para o município, além de 8 profissionais de apoio para a saúde...

A Prefeitura anunciou nesta sexta-feira (13) que vai contratar 35 novos médicos para o município, além de 8 profissionais de apoio para a saúde e que serão convocados dois médicos veterinários para o Canil.

Todas as convocações estão publicadas no Diário Oficial da Prefeitura de sexta-feira (13) e os profissionais foram aprovados no Concurso Público 1/2018.

Ao todo, 11 especialidades médicas serão preenchidas, distribuídas da seguinte forma: Clínica Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Neuropediatria, Psiquiatria, Radiologia, Pediatria, Dermatologia, Endocrinologia, Neurocirurgia, Reumatologia e Medicina Socorrista (infantil e adulto).

O prefeito Pedrinho Eliseu estima que as contratações melhorem a Saúde do Município. “Nós fizemos um levantamento do quadro de médicos no ano passado, e já neste ano realizamos o concurso público, seguindo o que a legislação determina. Agora estamos convocando os aprovados para melhorar o atendimento de saúde em nossa cidade”, comentou o prefeito, explicando critérios de contratação.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os médicos convocados prestarão seus serviços à população em toda rede municipal de saúde. “Com a chegada destes profissionais iremos preencher as lacunas existentes em nossa rede municipal. Com esse número significativo de médicos, temos condições de fazer um planejamento melhor nos casos de férias de médicos, afastamentos por doença, licenças etc. Quem irá ganhar com esse aumento é a população, que sempre terá um profissional capacitado quando necessário”, prometeu o secretário de Saúde, Luiz Emílio Salomé.

Além da área médica, também serão contratados outros oito profissionais para atuar na equipe da Secretaria de Saúde, via concurso público: 1 enfermeiro, 5 técnicos de enfermagem e 2 auxiliares administrativos.

Veterinários para o Canil Municipal

Além da contratação dos profissionais para a Secretaria de Saúde, dois médicos veterinários também serão contratados, pelo mesmo concurso e serão alocados na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais.

Os veterinários vão atuar exclusivamente no Canil Municipal de Araras. O setor de Zoonones continua sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, que tem seu próprio médico veterinário.

Convocados pela Prefeitura:

• 35 novos médicos

– 6 clínicos gerais – 10 horas semanais

– 4 ginecologistas/obstetras – 10 horas

– 1 neuropediatra – 20 horas

– 2 psiquiatras – 20 horas

– 1 radiologista – 10 horas

– 1 radiologista – 20 hora

– 4 pediatras – 10 horas

– 1 dermatologista – 20 horas

– 1 endocrinologista – 10 horas

– 1 neurocirurgião – 10 horas

– 1 reumatologista – 10 horas

– 7 médicos socorristas (adulto)

– 5 médicos socorristas (infantil)

• 6 profissionais de Enfermagem

– 1 enfermeiro – 40 horas

– 5 técnicos de enfermagem – 40 horas

• 2 profissionais para a Administração

– 2 auxiliares administrativos

• 2 médicos veterinários