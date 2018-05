Apenas metade dos ônibus estão circulando em Araras; Prefeitura proíbe colocação de entulho na rua

A Prefeitura de Araras confirmou há poucos minutos que devido à greve dos caminhoneiros em todo o Brasil, a direção do TCA de Araras...

A Prefeitura de Araras confirmou há poucos minutos que devido à greve dos caminhoneiros em todo o Brasil, a direção do TCA de Araras (Serviço Municipal de Transporte Coletivo) decidiu diminuir a quantidade de ônibus nas ruas. Isso porque o nível dos reservatórios de combustível (óleo diesel) da autarquia já está sendo afetado em virtude da falta da entrega do produto.

“Para manter o atendimento aos usuários será adotada uma redução imediata da frota de ônibus que circulam pelo município, de 32 para 14 carros. Haverá, portanto, um maior intervalo entre as operações de embarque e desembarque dos passageiros nos pontos do TCA, como já ocorre em feriados e finais de semana”, explicou o TCA.

A Prefeitura garantiu que até o momento outras frotas municipais (ambulâncias, viaturas da GCM) seguem com seus serviços normalmente, mas admitiu que “dependendo dos desdobramentos da greve dos caminhoneiros pode ocorrer racionamento de combustível em outros setores da Administração Municipal”.

“O racionamento de combustível é uma medida adotada em caráter emergencial até a normalização da distribuição do produto, que depende do fim das manifestações. Pedimos a compreensão de toda a população”, informa em nota a Prefeitura.

Prefeitura proíbe colocação de entulho nas ruas

Em virtude da greve dos caminhoneiros em todo o Brasil, a Prefeitura de Araras proibiu a colocação de entulho nas ruas, explicando que com problemas com a falta de combustíveis para as frotas internas, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos Urbanos e Rurais decidiu vetar a colocação de qualquer tipo de entulho nas ruas da cidade a partir desta quinta-feira (24). “O objetivo é racionar o combustível e priorizar o serviço de coleta de lixo domiciliar”, diz a Secretaria.

Segundo a pasta, “o racionamento é uma medida adotada em caráter emergencial até a normalização da distribuição dos produtos, que depende do fim das manifestações. Pedimos a compreensão de toda a população”.