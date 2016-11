Prefeitura aumenta oferta de serviços online ao cidadão

Na última quarta-feira (23) a Prefeitura anunciou que já vai disponibilizar a partir de amanhã (sexta-feira, 25) o novo sistema de Protocolo Digital para...

Na última quarta-feira (23) a Prefeitura anunciou que já vai disponibilizar a partir de amanhã (sexta-feira, 25) o novo sistema de Protocolo Digital para qualquer cidadão e empresa. Parte dos serviços da Prefeitura já era disponibilizado pelo site, como por exemplo a emissão de certidões, desde março de 2015. Num primeiro momento, as consultas se limitaram a cerca de 20 tipos de solicitações ligadas às áreas de Urbanismo, Protocolo e Administração e Tributação/Secretaria da Fazenda.

Passados cerca de dois anos a Prefeitura agora oferta também pelo site oficial de Araras – www.araras.sp.gov.br, diversas opções do Serviço de Protocolo. Ou seja, qualquer cidadão ou pessoa jurídica pode agora protocolar virtualmente seus processos, sejam eles pedidos das mais variadas naturezas – desde uma certidão até, por exemplo, alvarás para empresas.

Até então, para protocolar esses pedidos, o interessado só tinha como opção a apresentação física da solicitação, tendo de vir à Prefeitura, retirar uma senha e esperar na fila de atendimento para então sair com o número do protocolo. A solicitação passa por análise prévia, ou seja, não necessariamente será gerado um processo e sim um pedido para o início desse processo.

Bastará acessar o campo Serviços ao Cidadão, acessível através de um botão na página inicial do portal. Ali, bastará clicar no botão “Solicitação de Abertura de Processo”.

Após isso o sistema vai guiando o internauta para que ele escolha o tipo de demanda que lhe interessa, faça seu cadastro, com e-mail para contato, declare resumidamente o motivo da solicitação e anexe documentos digitais – cópias de RG, CPF, CNPJ quando é o caso, eventuais ofícios, requerimentos, etc…tais dados e documentos são visíveis apenas por servidores devidamente autorizados e são acessíveis somente mediante digitação de números específicos, pelo interessado ou alguém por ele designado e de posse desses códigos.

Ao fim do processo, se a solicitação está completa, o sistema avisa visualmente na tela que a solicitação foi feita com sucesso e envia um e-mail para o e-mail informado pelo interessado. Esse, no entanto, não é ainda o momento da formalização do protocolo.

As solicitações passam por uma triagem no Serviço de Protocolo da Prefeitura, que defere ou não a solicitação de abertura do processo. O resultado dessa triagem é informado também via e-mail. Se a solicitação for deferida, a mensagem da Prefeitura já informa via e-mail ao interessado o número do protocolo que ele deverá utilizar para acompanhar, on-line toda a tramitação, com acesso até mesmo aos pareceres e eventuais novos documentos anexados ao processo.

Se a solicitação for indeferida, o interessado também é informado, com um e-mail específico, que poderá também detalhara razão do indeferimento e dar uma orientação básica sobre como proceder.

Um campo com respostas a perguntas frequentes também está sendo disponibilizado, na mesma página de acesso ao sistema, para buscar esclarecer as principais dúvidas que são tidas como comuns entre os usuários. Esse rol de perguntas e respostas será aprimorado com o próprio uso do serviço pelos interessados.

A Prefeitura continuará aceitando protocolo de processos no modo convencional mas, para o secretário municipal de Administração, João Bianco, a expectativa é de que com o tempo os procedimentos passem a ser exclusivamente digitais.

Setores da Secretaria Municipal de Administração, principalmente o próprio protocolo e o de T.I. (Tecnologia de Informação) têm se articulado nas últimas semanas para promover o treinamento de dezenas de servidores de todas as demais pastas para assegurar a fluidez da tramitação no novo modelo digital.

Para o prefeito Nelson Brambilla (PT) a medida é um avanço no sistema de serviços digitais aos cidadãos. Ele reitera que este é um caminho sem volta. “Há mais de três anos nós temos acrescentado opções de serviços digitais. O protocolo de processos era uma reivindicação justa e que significa muito quando se atende e se passa a disponibilizar. Ganham todos – cidadãos, empresários, servidores públicos, e o município de forma geral”, afirma ele.

Serviços disponíveis no site desde 2015

Consulta de referência cadastral (Para consultar, digita-se o endereço ou quadra e lote do imóvel. O sistema então fornece o RC – inscrição – e o código – registro –com que os imóveis estão identificados nos sistemas do município. Freqüentemente solicitado por corretores de imóveis e interessados em transações imobiliárias.)

Consulta à ficha de imóvel

Consulta ao zoneamento

Emissão de certidão de zoneamento

Emissão de certidão de diretrizes

Emissão de certidão de referência cadastral

Emissão de certidão de área construída

Consulta a Projeto Habite-se

Consulta de processos

Documentos relacionados de Protocolo e administração

IPTU Sustentável

Consulta a endereço de entrega

Certidão negativa de débito imobiliário

ITBI valor de mercado

Certidão de valor venal

Extrato de débitos

Parcelas do Pró-débito

Parcelas normais

Certidão positiva com efeito de negativa

2a Via do IPTU

Rol de lançamentos do IPTU on-line desde 2010

Emissão de 2ª via de certidão de Habite-se/Aceite

Emissão de Certidão de denominação de via pública

Emissão de Certidão de perímetro urbano

Consulta a legislação/urbanismo

Fonte: Prefeitura