Prefeitura apresenta cronograma de obras em andamento

A Prefeitura de Araras divulgou o cronograma de obras previstas para 2018. De acordo com levantamento realizado pela Administração Municipal, 14 obras estão no...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Prefeitura de Araras divulgou o cronograma de obras previstas para 2018. De acordo com levantamento realizado pela Administração Municipal, 14 obras estão no projeto, sendo 8 já em andamento e 6 previstas para iniciar neste ano.

Desde janeiro de 2017 a Prefeitura aponta 10 obras concluídas, a maioria reformas e revitalizações.

Entre as obras até então paradas e que foram ou estão sendo retomadas estão a Escola do Campo Ivan Inácio de Oliveira Zurita, Creche Israel Steveson Fedatto (Jardim das Nações), Creche Professora Francisca Maria Mendes Marques (Jardim Dalla Costa), UBS do Alto da Colina e o Centro Esportivo Alcides Zaniboni (Capixaba).

Das 6 obras previstas para início em 2018, duas já estão com os processos de licitações finalizados – reforma da Emeief Eduardo Luz Salmazzo e construção de uma Fossa Séptica no CCZ; duas aguardando a homologação das licitações – conclusões da Creche Israel Steveson Fedatto e da Creche Professora Francisca Maria Mendes Marques; e outras duas licitações que serão abertas nos próximos dias – retomadas das obras da UBS do Alto da Colina e da escola do Jardim Esmeralda.

Obras em execução

A Emeief Lions Clube, que fica na Vila Dona Rosa Zurita, está com 50% das obras de reforma concluídas – faltando apenas a finalização da reforma do banheiro para PNE (Portadores de Necessidades Especiais) e a reforma da sala da área externa com uma rampa de acessibilidade. O investimento é de aproximadamente R$ 136.807,12, de recursos próprios, e a obra está prevista para ser entregue no mês de abril, pela Construtora Alexandro Pedroso Mazetto ME.

Em andamento também está a obra da Emei Professor Paulo Roland Lordello, que fica no Jardim Itamaraty. Os serviços de reforma estão em fase de revisão de telhado, execução de SPDA e a pintura da escola. O investimento é de R$ 101.609,01, de recursos próprios, e a obra está prevista para ser entregue em maio deste ano também pela Construtora Alexandro Pedroso Mazetto ME.

A construção da Escola Municipal Ivan Inácio de Oliveira Zurita, mais conhecida como Escola do Campo, no bairro Elihu Root, está com 60% dos serviços concluídos. O próximo passo, segundo o cronograma, será a cobertura e revestimento de gesso em dois blocos, colocação de algumas esquadrias, execução da cobertura da quadra, acabamento, piso cerâmico, azulejos, vasos sanitários, instalações hidráulicas e elétricas, piso do estacionamento, portões da entrada, gradil da fachada, entre outros. O investimento é R$ 3.243.840,11, com verba do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), do governo federal, e contrapartida da Prefeitura de Araras – a obra deve ficar pronta até o final de maio deste ano, pela Marques Engenharia e Construção Ltda.

A reforma da escola do bairro do Caio Prado, que fica na zona rural, está com 93% das obras concluídas. O serviço chegou à sua fase final e passa agora para a conclusão da pintura, acertos na parte elétrica, hidráulica e limpeza do prédio. O investimento é de R$ 118.069,91, de recursos próprios. O prazo contratual para a Contisa Construtora e Comércio LTDA – ME entregar a obra é até o final do mês de março.

As obras de Macrodrenagem Urbana do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que fica na Marginal, segue agora para a continuidade da canalização do Ribeirão das Furnas até o Lagoa Serena Flat Hotel, junto à foz do Ribeirão do Facão. Previsão também da instalação de nova ponte na rotatória do Curtume Graziano e construção de barragem antes do Córrego do Facão. O investimento é de R$ 39.707.558,60 de recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), com R$ 9.173.417,87 de contrapartida com recursos próprios. A data do último aditivo de prazo termina em 22 de abril, porém já tramita internamente na Administração o pedido de extensão da data de entrega da obra para o primeiro semestre de 2019, pela Construtora Tecla Terraplenagem e Construção Ltda.

As obras de reforma da Emeief Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, que fica no Jardim Belvedere, contemplam a troca das galerias e tubulações de esgoto para eliminar os criadouros de escorpiões, infraestrutura, acabamento, substituição das válvulas de retenção, pintura, reforma de telhados, caixas de areia, brinquedos do parquinho e modernização das redes elétrica e hidráulica. Os investimentos são de R$ 87.440,62, com recursos próprios. As obras se iniciaram em 12 de dezembro de 2017 e está prevista para ser entregue no final de março de 2018.

A instalação de 72 rampas de acessibilidade está em fase de conclusão. Todas seguem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que estabelece os padrões e dá diretrizes de como devem ser feitas. As rampas construídas pela Prefeitura têm a cor em azul, o símbolo para cadeirantes e o piso tátil em amarelo, que serve para acessibilidade de pessoas com deficiência visual. O projeto segue o Plano de Mobilidade Urbana do Município. Os investimentos são de R$ 49.024,05 de recursos próprios, faltando apenas 10, e a obra está com previsão para ser entregue até o final deste mês de março.

As obras do Centro Esportivo Alcides Zaniboni, conhecido como Capixaba, no localizado no José Ometto II, zona leste, também foram retomadas, após vários problemas burocráticos e atrasos de repasses de verba do governo federal. Os serviços estão divididos em duas partes – dois contratos. A primeira delas, a modernização do campo, está 55% concluído, faltando realizar serviços de pintura, quadra poliesportiva, academia ao ar livre, o playground e a parte elétrica. Os investimentos são de R$ 710.778,91, sendo 58,8% de recursos próprios e 41,2% do Ministério do Esporte. O outro contrato é da piscina, 60% concluída. Falta o acabamento dos azulejos, piso em torno da piscina, instalação da casa de máquinas e alambrado. Nesse contrato os investimentos são de R$ 350.312,04, sendo 64% do Ministério do Esporte e os outros 36% de recursos próprios. A empreiteira responsável pelas duas partes da obra é a Construtora Marques Engenharia Ltda., que no momento está executando serviços na piscina.

Obras a começar

A Secretaria Municipal de Planejamento confirmou a reforma da Emeief Eduardo Luz Salmazzo, que fica no Jardim José Ometto II. A Prefeitura está em fase final da negociação para definir onde os alunos serão transferidos – uma vez que para fazer as intervenções o prédio deverá estar vazio – mantendo sempre a segurança e a integridade dos estudantes. Com licitação já finalizada, os serviços contemplarão a ampliação de salas, construção do pátio, intervenções no prédio, troca de cobertura, pintura, além de outros trabalhos. O investimento é de R$ 335.078,41 de recursos próprios, com prazo para a Contisa Construtora e Comércio LTDA – ME entregar de sete meses após o início dos serviços.

A Secretaria de Planejamento informou ainda que, passando os dias chuvosos, está para iniciar as obras de construção da Fossa Séptica no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), que fica na zona leste da cidade. A construção servirá para a captação e destinação correta do esgoto sanitário. Com licitação também finalizada, a empreiteira fará a revisão do telhado, das calhas, além da construção de uma cisterna para captação e posterior reuso de águas pluviais na limpeza diária das baias do Canil Municipal. O investimento é de R$ 60.551,10 de recursos próprios. O prazo para a Construtora Alexandro Pedroso Mazetto ME entregar as obras é de 120 dias.

Obras em processo de licitação

Está em processo de habilitação dos documentos da licitação já realizada das obras de conclusão da Creche Israel Steveson Fedatto, que fica no Jardim das Nações. A Prefeitura espera a definição da empresa que ganhará o certame para dar a Ordem de Serviço e retomar os serviços. O investimento é do FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), do governo estadual, de R$ 677.732,95, com contrapartida da Prefeitura. O prazo para a entrega é de seis meses após o início.

A mesma situação acontece com as obras de construção da Creche Professora Francisca Maria Mendes Marques, no Jardim Dalla Costa. Após a oficialização da melhor proposta e sua homologação, a Administração Municipal dará a Ordem de Serviço para retomar as atividades, que estão 80% concluídas. O investimento é do FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), do governo estadual, de R$ 774.631,93, com contrapartida da Prefeitura. A entrega das obras está prevista também para seis meses, a partir do início.

A documentação da licitação da conclusão da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Alto da Colina está pronta, esperando o credenciamento das empresas, que acontecerá até o dia 15 de março. As obras iniciadas em 2013 foram interrompidas porque a empresa que venceu a licitação rompeu o contrato e abandonou os trabalhos. O prefeito Pedrinho Eliseu já autorizou a elaboração do edital de conclusão das obras.

Já a reforma da Escola Municipal do Jardim Esmeralda, que está 46% concluída, a Prefeitura já abriu licitação no último dia 2 de março. A unidade vai atender 360 alunos em ensino integral, do 1º ao 5º ano. O projeto é semelhante ao da nova Escola do Campo Ivan Inácio de Oliveira Zurita e da Emef Adriano Ademir Lombi, do Jardim das Nações. A construção da escola do Jardim Esmeralda contará com investimentos de R$ 3,5 milhões, liberados pelo governo federal, por meio do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), sem contrapartida da Prefeitura.

Obras concluídas desde 2017

Durante os 14 meses de administração, o prefeito Pedrinho Eliseu já entregou 10 obras. Destas, três são escolas: Reforma da Emef João Poletti (José Ometto III), Reforma da Emei Nona Catharina (José Ometto I) e finalização da Creche Ângelo Carminatti (Jardim São Luiz); duas revitalizações de PSFs (Programa de Saúde da Família): PSF Francisco Nicola Cascelli (Parque das Árvores) e PSF Antônio Carlos Fabrício (José Ometo I); três envolvendo pontes e sistemas viários; e duas revitalizações de ginásios esportivos.

A Emef João Poletti, no José Ometo III, passou por reforma e recebeu serviços no reboco, colocação de pisos na cozinha e lavanderia, além de pintura externa do prédio. O início da obra foi em agosto de 2017 e entregue em 29 de novembro do mesmo ano. Os investimentos foram de R$ 35.023,51 de recursos próprios, obra executada pela Contisa Construtora e Comércio Ltda. – EPP.

A Emei Nona Catharina, localizada no José Ometto I, também passou por reforma. Foram realizados consertos de goteiras no telhado, execução do estacionamento, pintura em algumas salas e o fechamento central do alambrado. Com investimentos de R$ 77.407,16 de recursos próprios, o início da obra foi em 20 de setembro de 2017, com término em 20 de dezembro, pela empreiteira Oliveira & Dias Construtora e Saneamento Ltda.

E a Creche Ângelo Carminatti, que fica no São Luiz, a Prefeitura deu continuidade nos procedimentos para concluir as obras de construção. O início da obra se deu em 5 de março de 2016, com término em 5 de abril de 2017. Os investimentos para os cofres municipais foram de R$ 2.146.919,63, pela Construtora Prodex.

Dois PSFs (Programa de Saúde da Família) também foram revitalizados nesses 14 meses. É o caso do PSF Francisco Nicola Cascelli (Parque das Árvores), com substituições das luminárias e vidros, ampliações nos banheiros e na farmácia, além de mudanças significativas na recepção. A obra iniciou em 3 de julho de 2017, com término em 3 de outubro do mesmo ano. O investimento foi de R$ 37.347,99, com recursos próprios. A empreiteira responsável foi a Justa Construtora Eirelli –ME. O PSF Antônio Carlos Fabrício, no José Ometo I, passou por revitalização completa, as obras começaram dia 3 de julho de 2017 e terminaram dia 3 de outubro do mesmo ano. O investimento de recursos próprios é de R$ 54.456,75. A empreiteira Justa Construtora Eirelli – ME também foi responsável pelos serviços.

As obras de reforma da ponte interna do Parque Ecológico e Cultural Gilberto Ruegger Ometto foram realizadas entre 9 de outubro de 2017 a 23 de janeiro de 2018. Os investimentos, de recursos próprios, foram de R$ 107.204,90. A empreiteira responsável foi a Oliveira & Dias Construções e Saneamento Ltda.

Próximo ao Parque Ecológico a Prefeitura também executou uma intervenção estrutural, com reparos e manutenção na ponte da Avenida Loreto, que passa sobre o Córrego do Andrezinho. O serviço foi entre junho e setembro de 2017, com investimento de R$ 79.990,00 de recursos próprios, executado pela empresa Terrapac Engenharia Ltda.

A Prefeitura também finalizou os serviços de readequação viária no entorno da confluência dos Ribeirões das Furnas e das Araras, que formou o contorno do anel viário que interliga a Avenida Dona Renata (Marginal) com as avenidas Horácio da Silva Krepischi e Prefeito Milton Severino. Após a construção de uma nova ponte próxima à essa confluência foram feitos serviços asfáltico e novas calçadas para pedestres. Essa obra, apesar de integrar o projeto da Macrodrenagem Urbana do PAC, foi de responsabilidade exclusiva da Prefeitura, com recursos próprios. Iniciada em julho de 2016 e concluída em junho de 2017, o custo total foi de R$ 1.317.528,16, em licitação vencida pela empresa Terrapac Engenharia Ltda.

Revitalizações de dois ginásios

A Prefeitura de Araras ainda revitalizou seus dois maiores ginásios esportivos. O Ginásio Municipal de Esportes Nelson Ruegger recebeu reparos em praticamente todos os setores desde janeiro de 2017. Foram executados serviços de reparo na cobertura do ginásio pela empresa MG Empreiteira e Construtora Ltda. ME; e os demais serviços de pintura e reparos nas redes elétrica e hidráulica foram feitos com recursos da própria Secretaria Municipal de Esportes. E o ginásio do Centro Municipal de Lazer José Alberto Rodini (Ginásio do Narciso Gomes) também passou por diversos reparos, como pintura, calhas e melhorias nas redes elétrica e hidráulica, com recursos próprios da Secretaria Municipal de Esportes.

Veja abaixo as tabelas com as obras: Obras em execução OBRAS INVESTIMENTOS PREVISÃO Emeief Lions Clube

-Reforma- R$ 136.807,12 Abril de 2018 Emei Professor Paulo Roland Lordello

-Reforma- R$ 101.609,01 Maio de 2018 Ivan Inácio de Oliveira Zurita

-Conclusão das obras- R$ 3.243.840,11 Maio de 2018 Escola Bairro do Caio Prado

-Reforma- R$ 118.069,91 Março de 2018 Obras de Macrodrenagem do PAC

-Conclusão das obras-

R$ 48.880.976,47

1º semestre de 2019 Rampas de Acessibilidade

-Construção- R$ 49.024,05 01/03/18 Centro Esportivo Alcides Zaniboni

-Conclusão das obras

R$ 710.778,91 Emeief Dona Manoela Lacerda de Vergueiro

-Reforma

R$ 87.440,62, 01/03/18 Obras a começar (licitação finalizada) OBRAS INVESTIMENTOS PREVISÃO Emeief Eduardo Luz Salmazzo

-Reforma/Ampliação R$ 335.078,41 8 meses após o início Fossa Séptica no CCZ

-Nova construção- R$ 60.551,10 120 dias após o início Obras em processo de licitação OBRAS INVESTIMENTOS PREVISÃO Creche Israel Steveson Fedatto

-Conclusão das obras- R$ 677.732,00 6 meses após o início Creche Professora Francisca Maria Mendes Marques

-Conclusão das obras- R$ 774.631,93 6 meses após o início UBS do Alto da Colina

-Conclusão das obras- Licitação a ser aberta

(credenciamento)

R$ 1.003.724,80 8 meses após o início Escola do Jardim Esmeralda

-Conclusão das obras- Licitação aberta – Obras finalizadas desde 2017 OBRAS INVESTIMENTOS DATAS Emef João Poletti

-Reforma- R$ 35.023,51 Término: 29/11/17 Emei Nona Catharina

-Reforma- R$ 77.407,16 Término 20/11/17 Creche Ângelo Carminatti

-Conclusão das obras- R$ 2.146.919,63 Término 05/04/17 PSF Francisco Nicola Cascelli

-Reforma- R$ 37.347,99 Término 03/10/17 PSF Antônio Carlos Fabrício

-Reforma- R$ 54.456,75 Término 03/10/17 Ponte interna do Parque Ecológico

-Reforma- R$ 107.204,90 Término 23/01/18 Ponte da Avenida Loreto

-Reforma- R$ 79.990,00 Término 14/09/17 Sistema viário do PAC

-Readequação viária- R$ 1.317.528,16 Término 20/03/17 Ginásio Nelson Ruegger

-Revitalização- Recursos próprios da Secretaria de Esportes Término 24/07/17 Ginásio José Alberto Rodini

-Revitalização-

Recursos próprios da Secretaria de Esportes Término 06/03/18