Prefeitura anuncia que Burger King de Araras deve ser inaugurado em dezembro

A Prefeitura de Araras anunciou que na manhã de segunda-feira (17) uma reunião entre representantes da administração municipal e da rede de lanchonetes Burger King que teria oficializado a instalação de uma loja da rede em Araras para dezembro. Detalhes da negociação, contudo, não foram fornecidos pela Prefeitura e nem pela rede de lanchonetes.

Tribuna contatou a assessoria de imprensa do Burger King, que ainda apurava a informação para levantar os dados. A rede não costuma, contudo, anunciar para a imprensa pretensão de investimentos.

Tribuna apurou, contudo, que a área – na esquina das avenidas Maria Aparecida Muniz Michelin e Dona Renata – já foi adquirida pelo novo proprietário que vai construir a loja em um padrão mais moderno da rede, o chamado “conceito Garden Grill”. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Castro, admite que já havia conversa inicial, mas que os empresários primeiro definiram o local para a instalação da loja ararense para depois se oficializar pedidos de agilidade junto à Prefeitura. A área foi adquirida junto à família proprietária da antiga Rede Tiradentes de Supermercados.

A Prefeitura de Araras anunciou que de sua parte autorizou a construção da loja da rede e que realizou reunião na própria Prefeitura “depois de um trabalho com interlocutores que têm colaborado com os investimentos na cidade”. Além disso citou investimento que serão feitos passando dos R$ 7 milhões só com a lanchonete. A Prefeitura não especificou se os investidores, contudo, são ligados à rede Burger King ou se haverá regime de franquia.

O compromisso municipal, ainda assim, é de agilizar todos os procedimentos administrativos para viabilizar a inauguração antes do final do ano. A previsão municipal é que a loja esteja operando já em dezembro de 2017.

A administração municipal ainda informou que serão gerados 35 empregos diretos na unidade de Araras, mas não há nenhuma previsão oficial de contratação. A loja terá apenas 300 metros quadrados de área construída, 20 vagas de estacionamento e ficará aberta das 10h às 22h (nesse início de atividade), após esse período, a loja poderá ficar 24h.

Rede vai abrir loja em conceito já usado no país

O Burger King deve inaugurar sua loja em Araras utilizando o conceito que tem adotado em diversas unidades recém-inauguradas, o “Garden Grill” (na tradução literal, churrasco no jardim). O conceito remete às steakhouses americanas e foge do modelo convencional de outras lojas da marca.

Segundo o próprio Burger King, a rede conta hoje com mais de 600 lojas no país, sendo 480 restaurantes próprios e 121 restaurantes franqueados. Praticamente metade das lojas estão no estado de São Paulo – são mais de 250 restaurantes próprios e cerca de 40 franqueados. Há 10 anos a rede contava com apenas 27 restaurantes no país. Segundo a rede, em todo o planeta são mais de 15 mil lojas. O Burger King é hoje a segunda maior rede de hambúrgueres do planeta e terceira maior franqueadora do mundo.