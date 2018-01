Prefeitura anuncia cerca de R$ 30 milhões de verba federal para sistema viário

A Prefeitura de Araras anunciou ontem (12) que vai conseguir do governo federal cerca de R$ 30 milhões nos próximos anos para investir no...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Prefeitura de Araras anunciou ontem (12) que vai conseguir do governo federal cerca de R$ 30 milhões nos próximos anos para investir no sistema viário da cidade, com destaque para uma avenida que ligará a zona leste até o Aeroporto Municipal Armando Américo Fachini.

O motivo de comemoração é porque Araras está entre as 1.390 cidades de todo o Brasil que tiveram propostas pré-selecionadas no programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana Grupo 1, do Ministério das Cidades. Desse total de cidades beneficiadas, o Estado de São Paulo teve apenas 17 municípios, entre eles Araras.

Trata-se da terceira etapa do processo e a lista conta com protocolos de 13 Estados do País. As propostas ratificam o pré-enquadramento das cartas-consulta cadastradas no sistema que foram recepcionadas e analisadas pelos Agentes Financeiros até o dia 30 de novembro de 2017.

A Secretaria Municipal de Planejamento trabalhou no final do ano passado na elaboração de quatro projetos, todos aprovados. Um deles é a duplicação da Avenida João Rossi, que passa pelo Aeroporto e vai até o Residencial Milton Severino; o segundo projeto é uma nova avenida, interligando justamente a Avenida João Rossi com a Avenida Presidente Vargas, no bairro José Ometto; o terceiro projeto é uma nova avenida, interligando o Parque Tiradentes com o Residencial Jair Della Coletta, também na zona leste; e o quarto projeto é na zona sul, também uma nova avenida, ligando o Jardim Planalto com o Contorno Araras (próximo ao bairro Facão).

Além desses quatro projetos com verba pública, a Prefeitura anunciou também investimentos da iniciativa privada que vão colaborar para a interligação de alguns bairros. Uma avenida nova seria construída por loteadores entre a Avenida Carlos Zucchini (Jardim Alto da Colina) e a Avenida Fábio da Silva Prado, próximo ao Aeroporto Municipal, dando sequência à duplicação da Avenida João Rossi. Outro trecho a ser investido por loteadores é a duplicação e conclusão da Avenida Carola, que liga a Avenida Milton Severino com a Via Novela.

“Essa seleção significa que trabalhamos e muito. Para a cidade, isso tem um impacto muito importante. As pessoas poderão trafegar em melhores condições. Tudo isso está em nosso Plano Diretor, que dirige a questão do que é importante na estrutura viária de Araras. Tudo o que foi feito valeu muito a pena e, com muito trabalho à frente, vamos conseguir muito mais”, comentou o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

O “Avançar Cidades” do governo federal é divido em dois grupos, tendo em vista que o primeiro é composto por municípios com população igual ou inferior a 250 mil habitantes. Na próxima etapa, os municípios cujas propostas constarem da lista de pré-seleção deverão apresentar ao Agente Financeiro o projeto básico do empreendimento e as demais documentações necessárias para a análise de risco.

As propostas que tiverem o parecer favorável serão validadas pelos Agentes Financeiros e, na sequência, o Ministério das Cidades publicará periodicamente a seleção final, sendo este o momento em que os recursos disponíveis para o programa serão alocados para cada proposta.

Novas vias com verba federal

– Duplicação da Avenida João Rossi

– Interligação entre Av Presidente Vargas e Av João Rossi

– Interligação entre Parque Tiradentes e Residencial Jair Coletta

– Interligação entre Jardim Planalto e Contorno Araras

Investimentos da iniciativa privada:

– Duplicação e conclusão da Avenida Carola

– Interligação da Av. Fábio Prado com Av. Carlos Zucchini