Por ordem judicial, Prefeitura ‘anula’ portaria e Pedrinho não é mais Secretário de Governo

A Prefeitura de Araras publicou na tarde desta segunda-feiura (25) Portaria que tornou nula a decisão de nomear Pedrinho Eliseu o Secretário de Governo...

A decisão “torna nula a Portaria nº 3.077, de 19 de junho de 2.018, que nomeou Pedro Eliseu Filho, para o exercício do cargo de Secretário Municipal do Governo e das Relações Institucionais” e então o ex-prefeito Pedrinho Eliseu deixa o cargo também de secretário.

A decisão ocorreu por determinação judicial, que obrigou o prefeito Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) a retirar o filho, Pedrinho Eliseu (PSDB) do cargo. Com a decisão agora foi designado José Luiz Corte, ocupante do cargo de Secretário Municipal da Fazenda, para exercer interinamente o cargo

de Secretário Municipal do Governo e das Relações Institucionais, já a partir de 22 de junho de 2.018.

Por meio de nota a Prefeitura defendeu que “após questionamentos por parte do Ministério Público de Araras na sexta-feira (22), a Prefeitura tornou nula no mesmo dia a Portaria nº 3.077/2018, conforme publicação nesta segunda-feira (25) do Extrato nº 48/2018, em seu Diário Oficial Eletrônico”. Na verdade o Ministério Público apenas fez o pedido, mas a decisão precisou ser cumprida após a Justiça acatar ao pedido do órgão e determinar a saída imediata do ex-prefeito do cargo.