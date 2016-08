Prefeitura analisa proposta de estatuto da Guarda

A minuta que pode virar projeto de lei e que pode criar o primeiro Estatuto da Guarda Municipal de Araras foi encaminhado na última...

A minuta que pode virar projeto de lei e que pode criar o primeiro Estatuto da Guarda Municipal de Araras foi encaminhado na última quinta-feira (4) para análise da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura. O documento tem 64 páginas e 178 artigos e, se aprovado, prevê plano de carreira para os guardas.

Estudo para viabilizar a criação começou há dois anos e outros estatutos – vigentes em outras corporações das guardas de outras cidades – foram consultados como a da GCM (Guarda Civil Metropolitana), por exemplo, que atua na Grande São Paulo.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que o grupo que criou a minuta do futuro projeto foi composto pelo secretário de Segurança Pública, João Beraldo, dois guardas municipais – um deles vice-presidente da Agma (Associação dos Guardas Municipais) – além do acompanhamento do prefeito Nelson Brambilla (PT).

Mas, para entrar em vigor, ela (minuta) ainda precisa passar pela análise da Secretaria de Assuntos Jurídicos – que pode modificar alguns itens do texto – para depois ser encaminhada para a Câmara Municipal. Depois, o possível futuro projeto de lei poderá ser lido e passará por todas as comissões da Casa até ser levado para aprovação em plenário – sem data prevista para acontecer.

Alguns pontos podem postergar a possível aprovação – ou não – do projeto do Estatuto da Guarda Municipal ainda neste ano. Um deles é o período eleitoral, que segue até 2 de outubro – dia de votação– e também a barreira financeira, pois um dos pontos do projeto pode mexer com o orçamento do Município e que, justamente, visa o plano de carreira.

Plano de carreira é considerado primordial

Dentre todos os artigos no novo estatuto o considerado primordial é o plano de carreira. Porém, como citado no início da reportagem, ele pode encontrar dificuldades durante o trâmite até a aprovação da Câmara Municipal em conseqüência da crise econômica e redução da arrecadação de impostos.

A comissão reconhece “a complexidade de se montar um novo planejamento da carreira em virtude da situação atual e que vem desde 2004, época em que todo o fluxo de promoções ficou estagnado”. Em resumo: os cargos dos servidores públicos ficaram sem promoções. Tal dificuldade também foi reconhecida pelo secretário de Segurança durante entrevista para Tribuna.

“Estamos vivendo um período de grandes dificuldades financeiras, mas podem contar com o meu empenho pessoal para fazer com que a análise pelo Jurídico do próprio estatuto e de eventuais restrições da legislação eleitoral, e o estudo dos impactos financeiros, sejam concluídos para dar a tramitação o mais breve possível e encaminhar o projeto de lei para a Câmara Municipal. A nossa GM é um orgulho para o nosso município e merece o reconhecimento do poder público e da nossa sociedade pela relevante contribuição que prestam à segurança pública”, defendeu.

Para Beraldo, a meta é avançar o setor operacional e permitir qualificação de cada guarda da corporação, além de melhorar a gestão, quadro de inteligência e logística. “Para isso pretendemos com o estatuto oficializar cargos dos guardas e permitir que eles se capacitem para preencher outras hierarquias. Por exemplo, os atuais gms de 1ª classe poderão concorrer diretamente aos concursos internos de subinspetor e subinspetor de classe especial”, explicou. O avanço na carreira interna ocorreria com o tempo de serviço e também com a qualificação como formação em algum curso superior, por exemplo.

Mudanças no regime de trabalho

A criação de um estatuto próprio ganhou força a partir de 2014, quando entrou em vigor o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Composto por vários pontos, o principal foi o poder de polícia liberado para os guardas e que antes não existia. Tal medida foi aplicada para atender as demandas dos municípios de todo o Brasil na área da segurança pública, pois os Estados não contam com efetivo ideal de policiais militares e civis e a situação também acontece em Araras.

Como citado, a principal mudança seria no plano de carreira e que criaria um novo RET (Regime Especial de Trabalho). Segundo o secretário de Segurança João Beraldo, a medida é indicada, pois considera que os guardas exercem atividade diferenciada e que os obriga ao cumprimento de jornadas de trabalho em quaisquer turnos – 24 horas por dia.

“Os guardas que cumprirem a carga horária especial nessas condições receberão adicional de 30% do vencimento básico da graduação, em substituição às horas extras e excesso de carga horária, que será incorporado aos vencimentos para todos os efeitos na razão de 1% por ano trabalhado em atividades operacionais”, explicou.

O texto estabelece que as jornadas de trabalho em regime de revezamento atenderão as necessidades do serviço e em turnos que se estenderão pelas 24 horas do dia. Dependendo do setor onde o guarda cumprir a jornada de trabalho, ficam estabelecidos novos regimes.

“São oito horas diárias e com intervalo para a refeição; além de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso; 12 horas de trabalho seguidas de 24 horas de descanso mais 12 horas de trabalho seguidas de 48 horas de descanso. Em todas as jornadas de 12 horas é concedido um tempo para as refeições”, revelou.

Também mantém pagamento de periculosidade e em percentual de no mínimo 30% do vencimento básico de cada graduação; que não se incorpora à aposentadoria. Aliás, este ponto será discutido em separado e posteriormente, pois o guarda, hoje, se aposenta conforme determina o Estatuto dos Servidores Públicos e o tempo de contribuição poderá diminuir.

“O estatuto fixa prazo de 180 dias e a partir da vigência para envio pelo Chefe do Executivo à Câmara Municipal Projeto de Lei definindo o Regime de Aposentadoria Especial dos Guardas Civis Municipais, conforme legislação federal que define o assunto”, afirma Beraldo.

O texto já em análise na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos da Prefeitura e poderá sofrer alterações conforme legislação federal. Se aprovado, ele seguirá para a Câmara Municipal e passará pela análise de todas as comissões e, somente depois, será lido e votado em plenário – que ainda não tem data para acontecer.

Alguns itens previstos no Estatuto Municipal da Guarda Municipal