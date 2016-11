Prefeitura aguarda nova licitação para dar início ao Amador de Futebol

O tradicional Campeonato Municipal de Futebol Amador, conhecido como Copa Araras, ainda não tem data oficial para começar. Estava previsto para ter início em...

O tradicional Campeonato Municipal de Futebol Amador, conhecido como Copa Araras, ainda não tem data oficial para começar. Estava previsto para ter início em novembro, mas pode começar só em dezembro, sem data para terminar.

O motivo pelo atraso, segundo informações apuradas junto à Secretaria Municipal de Esporte, é que a licitação realizada em agosto para definir a empresa responsável pela arbitragem da competição acabou sendo cancelada.

As duas primeiras colocadas do certame foram desclassificadas por falta de documentação. E a terceira, com documentação em dia, não aceitou fazer o campeonato pelo valor médio das duas primeiras propostas.

Desta forma, essa licitação acabou sendo revogada e uma nova foi aberta recentemente. Há a previsão de que nesta semana a disputa seja encerrada e o campeonato tenha início no dia 4 de dezembro, com previsão de término somente em janeiro do próximo ano, quando um novo governo assumirá a Prefeitura.

Walter Gambini será homenageado

A Secretaria Municipal de Esporte já definiu que o homenageado nesta competição será o cronista esportivo da Tribuna, Walter Gambini. Ele escreve na Tribuna há mais de 50 anos – hoje com a coluna Bom Dia Esportistas! – e também foi locutor esportivo em décadas passadas, com ênfase no futebol amador da cidade.

Virou tradição nos últimos anos a Secretaria Municipal de Esporte homenagear pessoas que contribuem ou já contribuíram com o esporte local.

O Amador deste ano teve 28 times inscritos, sendo 8 na 1ª Divisão e 20 na divisão de acesso. O chaveamento dos clubes participantes foi estabelecido no último dia 3 de novembro, em Congresso Técnico com a participação dos representantes das equipes participantes, no Ginásio Municipal Nelson Rüegger.

Na 1ª Divisão, os oito times foram divididos em dois grupos. Os confrontos classificatórios serão dentro dos grupos, com os quatro integrantes se classificando para às eliminatórias. Ou seja, todos vão se classificar para as quartas-de-finais – a 1ª fase servirá apenas para definir a posição de cada time participantes para formar os confrontos da fase eliminatória.

Já na divisão de acesso, 20 agremiações foram divididas em seis chaves, sendo quatro com três integrantes, e duas com quatro. Nos grupos com três equipes, se classificam os dois melhores de cada grupo. Nos de quatro participantes, passam os três primeiros. Além dos dois melhores terceiros colocados das chaves com três agremiações. Os 16 times classificados vão jogar as oitavas-de-finais no sistema olímpico.