Prefeitura aciona MP para resolver serviços de postagens

Com 14 bairros sem serviços prestados pela EBTC (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), a Prefeitura de Araras recorreu no dia 21 de setembro ao MP (Ministério Público), em Piracicaba, para relatar o problema e exigir solução. A situação se arrasta desde 2013 e acontece, principalmente, nos novos residenciais construídos pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Na zona norte os seguintes bairros não contam com serviços de entrega de postagens: Campos Verdes, Residencial Prefeito Milton Severino, Terras de Santa Elisa, Terras de Carolina e Samantha 3. Na zona leste são: Residencial Prefeito Jair Della Coletta, Warley Colombini, Portal do Sol de assentamentos Araras 1 e 3. Já na zona sul, os afetados são o Esplanada e Encosta do Sol.

No documento encaminhado para a Procuradoria da República, o prefeito Nelson Brambilla (PT) argumenta ser “de competência da União a manutenção do serviço postal (Art. 21, X, Constituição Federal), e do Ministério Público exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito, pelos órgãos da administração pública federal indireta (Art. 39, II, LC 75/1993), solicita-se a instauração do correspondente procedimento investigatório, com o objetivo de firmar Termo de Ajustamento de Conduta, consoante tem ocorrido em diversos municípios brasileiros”.

Ainda de acordo com a Prefeitura, em junho deste ano, após reiterados pedidos da Prefeitura, que tomou todas as providências de sua alçada em relação aos bairros e os Correios, a empresa liberou os CEPs (Códigos de Endereçamento Postal) para bairros que ainda não eram servidos pela empresa mas, na ocasião, não chegaram a garantir a entrega de correspondências nesses locais.

Um ofício foi encaminhado à Prefeitura pela diretoria regional da empresa, sediada em Bauru/SP e explicava que os Correios utilizam uma ferramenta corporativa chamada de “Sistema de Distritamento” para “calcular os recursos necessários (efetivo, equipamentos e veículos) que a unidade responsável pela distribuição domiciliária de correspondências deve possuir para atender a demanda local”.

Mesmo documento citava que “como as cidades estão em constante crescimento, surgindo novos bairros a cada dia…” o Sistema de Distritamento seria aplicado na unidade de distribuição dos Correios em Araras para atualizar o cálculo dos recursos necessários que a mesma devia possuir para suportar o aumento da carga postal ou do percurso a ser realizado pelos carteiros, permitindo expandir o serviço de distribuição postal de forma gradativa e com responsabilidade social.

Outra medida que seria necessária para solucionar a situação seria a abertura de concurso público para contratação de novos funcionários para a empresa da União. Porém, ofício encaminhado pelos Correios à Prefeitura explica que “dependia de autorização do Ministério do Planejamento”.

Sem os serviços, as mais de duas mil famílias são obrigadas a retirar as correspondências no Centro de Distribuição Domiciliária dos Correios, que fica na Rua Antonio Alfredo Mathiensen, 357, Centro.

Correios confirmam necessidade para novos investimentos

Em nota encaminhada para Tribuna, a assessoria dos Correios confirma que os bairros Prefeito Milton Severino, Jair Della Coletta, Warley Colombini e Residencial Portal do Sol – todos na zona leste – não contam com distribuição domiciliária no momento, embora já atendam os critérios exigidos, como residências numeradas de forma ordenada, individualizada e única; caixa receptora de correspondências instaladas e ruas sinalizadas com placas denominativas.

“Para implantação de distribuição domiciliária no bairro, são necessários estudos técnicos, assim como obtenção de recursos físicos e materiais para sua realização. Após a finalização desses estudos e recebimento dos recursos, esses bairros poderão contar com o serviço de entrega. Até que haja distribuição, as correspondências ficam à disposição para retirada pelos destinatários no Centro de Distribuição Domiciliária de Araras”, explica.

Já em relação aos bairros Jardim Campos Verdes, Araras I, Araras III, Esmeralda, Encosta do Sol, Esplanada, Jardins Terras de Carolina e Samantha III, eles não atendem a Portaria nº. 6206 de 2015, que estabelece os critérios básicos para realização do serviço de distribuição domiciliária.

“Entre esses critérios destacamos: todos os logradouros e vias devem possuir placas de identificação, os imóveis devem apresentar numeração de forma ordenada, individualizada e única; os logradouros devem oferecer condições de acesso e de segurança ao empregado postal; e caixa receptora de correspondências instalada nas residências”, esclarece os Correios.

Na mesma nota, a empresa explica que “após regularização desses bairros pelo Município, os Correios poderão iniciar estudos técnicos com o objetivo de calcular todos os recursos (efetivo, equipamentos e veículos) que a unidade responsável pela entrega de correspondências deve possuir para atender a demanda local”.

Sobre Terras de Santa Elisa, disse que “recebem as correspondências postais na portaria do condomínio. Em relação ao Jardim Residencial Lagoa, será realizada hoje (4) visita técnica no bairro a fim de verificar se já atende os critérios exigidos para a distribuição domiciliária”, finaliza nota. (Redação)

Bairros não atendidos pelos Correios

Residencial Prefeito Milton Severino

Residencial Prefeito Jair Della Coletta

Residencial Prefeito Warley Colombini

Campos Verdes

Jardins das Araras 1 e 3

Jardim Esmeralda

Encosta do Sol

Esplanada

Residencial Porta do Sol

Residencial Lagoa

Terras de Santa Elisa

Jardins Terras de Carolina

Samantha 3

Fonte: Prefeitura