Prefeitura abre inscrições para Vestibular da Faculdade Municipal na próxima segunda

A Prefeitura de Araras pretende abrir a partir da próxima segunda-feira (14) as inscrições para o Vestibular da Faculdade Municipal, para o preenchimento de 200 vagas em cinco cursos gratuitos de EAD (Ensino a Distância), todos bancados exclusivamente com recursos municipais via Secretaria Municipal de Educação.

Os cursos oferecidos são de Pedagogia-Licenciatura (4 anos), Engenharia de Produção (5 anos), Engenharia Elétrica-Habilitação em Eletrônica (5 anos), Tecnologia em Gestão de RH (2 anos) e Gestão da Tecnologia da Informação (2 anos e 6 meses). São 40 vagas para cada curso.

As inscrições do Vestibular vão de 14 de maio a 1º de junho e devem ser feitas no Polo da Uninter em Araras, localizado na Rua Tiradentes, 661, Centro (telefones 3351-1880 ou 3351-1883). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h30 horas, e aos sábados, das 9h às 13h. A taxa da inscrição do Vestibular é R$ 30,00.

A prova do Vestibular está agendada para dia 10 de junho, e o resultado será divulgado de 27 de junho a 1º de julho. A matrícula será de 2 de julho a 14 de julho, e as aulas inaugurais estão agendadas para o período de 16 a 20 de julho, em local ainda a ser definido.

Destacam-se como critérios para poder cursar a Faculdade Municipal ser morador de Araras por pelo menos 5 anos e não ter nenhum curso superior.

“A Faculdade Municipal terá dois dias de aulas presenciais na semana e novos cursos, com evidência para os cursos de engenharia, que são a grande novidade, oferecidos gratuitamente pela primeira vez por uma Prefeitura”, comentou o prefeito Pedrinho Eliseu.

As aulas presenciais e a administração dos cursos serão na sede da Polo Araras da UAB (Universidade Aberta do Brasil), que fica na Avenida Nestlé, 58, Vila Michelin.

O edital completo com as regras de participação foi publicado no Diário Oficial da Prefeitura nesta quarta-feira (9), no site da própria Prefeitura, www.araras.sp.gov.br, no link “Diário Oficial”.

Os cursos gratuitos da Faculdade Municipal

(40 vagas para cada curso)

• Pedagogia-Licenciatura (4 anos)

• Engenharia de Produção (5 anos)

• Engenharia Elétrica-Habilitação em Eletrônica (5 anos)

• Tecnologia em Gestão de RH (2 anos)

• Gestão da Tecnologia da Informação (2 anos e 6 meses)

Programação de datas

• Inscrições para o Vestibular: 14 de maio a 1º de junho

• Prova do Vestibular: 10 de junho

• Resultado do Vestibular: 27 de junho a 1º de julho

• Matrícula 1ª chamada: 2 de julho a 11 de julho

• Matrícula 2ª chamada: 11 de julho a 14 de julho

• Aulas inaugurais: 16 a 20 de julho