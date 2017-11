Prefeitura abre concurso para 41 vagas; maior parte é para Agente Comunitário de Saúde

A Prefeitura de Araras abriu hoje Concurso Público e Processo Seletivo para contratar ao menos 41 profissionais de diversas áreas. A maior parte das...

A Prefeitura de Araras abriu hoje Concurso Público e Processo Seletivo para contratar ao menos 41 profissionais de diversas áreas. A maior parte das vagas (34) são para Agente Comunitário de Saúde. Outras sete vagas serão para Professor de Educação Básica II – Artes (3 vagas); Professor de Educação Básica II – Educação Física (3 vagas); e Professor de Educação Básica II – Inglês (1 vaga).

As inscrições podem ser feitas para qualquer dos cargos de professor por apenas R$ 11,90 – o valor deve ser pago na rede bancária. Já para quem quer concorrer a uma vaga de agente comunitário a inscrição custa R$ 8,92.



As inscrições já estão abertas (desde as 8h de hoje) e podem ser feitas exclusivamente pelo site www.shdias.com.br (clique aqui para ir ao site e fazer a inscrição). As inscrições poderão ser realizadas até as 23h59 de 20 de novembro, uma segunda-feira. O edital completo dos concursos também será disponibilizado no site da empresa que realiza o concurso.

No caso dos cargos de professor é requisito básico o Ensino Superior Completo. A jornada semanal será de 24 horas para os três cargos – exigindo-se para todos licenciatura plena, com habilitações específicas que constam em edital. O salário é de R$ 1.789,06.

Para os cargos de agente comunitário de Saúde exige-se Ensino Médio Completo. A jornada semanal de trabalho será de 40 horas e há 25 vagas para atuar na região leste da cidade, enquanto são 5 vagas para a área norte, 4 vagas para a região sul e apenas 3 vagas para a região centro-oeste da cidade. O salário dos agentes será de R$ 1.296,71

Vagas do concurso público da Prefeitura de Araras:

– 34 vagas para Agente Comunitário de Saúde

– 03 vagas para Professor de Educação Básica II – Artes

– 03 vagas para Professor de Educação Básica II – Educação Física



– 01 vaga para Professor de Educação Básica II – Inglês

Data para inscrições: de 07 a 20 de novembro