Prefeito viaja a Brasília e busca verbas no Ministério da Educação

O prefeito Pedrinho Eliseu viajou a Brasília na última quarta-feira (23). Segundo a Prefeitura, a viagem é em busca de verbas federais para diversos projetos do município.

Na quarta-feira (23), primeiro dia da visita do prefeito, o prefeito esteve no Ministério da Educação em busca de verbas do FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação). Na reunião, foram discutidos pedidos a liberação de recursos para a construção de creches no Residencial Milton Severino (Jardim Aeroporto) e no Jardim Dalla Costa.

O prefeito viajou acompanhado do presidente do Saema (Serviço de Água e Esgoto de Araras), Rubens Franco Júnior. Ambos foram ainda acompanhados pela assessoria do deputado federal Nelson Marquezelli (PTB).

Os ararenses alegaram que havia problemas no lançamento dos dados sobre obras federais na cidade – vinculadas à pasta de Educação. Pedrinho Eliseu ainda reforçou que o problema é que sempre que há qualquer imprecisão de informações de obras, pedidos e projetos, o sistema inviabiliza a liberação dos próximos passos para obtenção de receitas.