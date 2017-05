Prefeito ‘veta’ aplicação de lei que regula descarga de dinheiro em bancos

Uma lei aprovada pela Câmara ainda no ano passado não será aplicada por nenhum órgão municipal por determinação do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). O...

Uma lei aprovada pela Câmara ainda no ano passado não será aplicada por nenhum órgão municipal por determinação do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). O prefeito publicou na edição da Tribuna de quinta-feira (18) decreto que “dispõe sobre a não aplicabilidade da Lei nº 4.931 de 15 de dezembro de 2.016 em razão da sua incompatibilidade com o Art. 22, XI, do texto constitucional”. No entender do prefeito e do secretário de Assuntos Jurídicos, José Carlos Martini Junior, a lei municipal citada contraria a Constituição Federal de 1988 e, por isso, não pode ser aplicada.

A lei foi aprovada pela Câmara e publicada em dezembro foi proposta pelo vereador Carlos José da Silva Nascimento – Zé Bedé (PT). Ela estabeleceu horários diferenciado para a carga e descarga de dinheiro nos estabelecimentos bancários de Araras, impondo que ela deveria ser realizada no período compreendido fora do horário de atendimento ao público nas agências, acrescido de uma hora anterior e posterior a este horário. A ideia da lei era aumentar a segurança do cidadão e usuário dos serviços bancários.

Apesar da interpretação do prefeito Pedrinho Eliseu de que a lei não tem valor, o entendimento da Câmara no final de 2016 e até do procurador jurídico da Casa ainda em 2016, Roberto Benetti Filho, é de que a norma pode ser plenamente aplicada.

O próprio procurador previa que pudesse haver indicação de inconstitucionalidade no projeto, mas reforçou que o STF (Supremo Tribunal Federal) já reconheceu a competência do município para legislar sobre segurança dos usuários dos serviços bancários.

O procurador chegou a reunir junto a seu parecer, da época, decisão em recurso especial de que a competência para legislar sobre o melhor modo de prestar atendimento e segurança aos usuários de agências bancárias é do município, já que a matéria diz respeito a interesse local. “É legítima, sob esse aspecto, a lei municipal que exige dos estabelecimentos bancários a criação de acesso exclusivo para carga e descarga de valores”, chegou a entender o ministro Teori Zavascki ainda em junho de 2006.

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE610.221, da relatoria da ministra Ellen Gracie, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a competência dos municípios para legislar sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias. Na oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a jurisprudência, no sentido de que os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários”, diz trecho de decisão do STF que consta no parecer do procurador à época Roberto Benetti Filho.

As Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento da Câmara também deram parecer favorável ao projeto ainda no final do ano passado.

Além disso, ainda naquele ano, todos os vereadores presentes na sessão da Câmara aprovaram o projeto, que então foi publicado e tornou-se lei municipal.

Decreto regulamenta não aplicabilidade da lei em âmbito municipal

Por meio do decreto 6.288 de maio de 2017 – redigido há quase duas semanas e somente agora publicado pela administração municipal – o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) decidiu que a lei aprovada pela Câmara ainda no ano passado, que estabeleceu horários diferenciado para a carga e descarga de dinheiro nos estabelecimentos bancários de Araras, é inconstitucional e por isso não pode ser aplicada.

O prefeito alega, no decreto, que compete ao município zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, conforme dispõe a Constituição Federal, que “atribui ao Presidente da República e, por simetria, também ao prefeito municipal a competência para exercer outras atribuições previstas na Constituição”.

Para o prefeito, a lei que estabelece horário de descarga de dinheiro nos bancos “encontra-se maculada por inconstitucionalidade formal orgânica, uma vez que compete à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte (Constituição Federal, art. 22, XI), conforme o teor do deliberado no Processo Administrativo nº 14.924/2016”.

De fato o artigo citado por Pedrinho estabelece que “compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte”.

O prefeito ainda diz que, de acordo com a Constituição, “é prerrogativa do Chefe do Poder Executivo negar cumprimento à lei ou a qualquer ato que considere inconstitucional” e que “tal prerrogativa já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões”.

Apesar do decreto não anular a lei, ele determina que todos os órgãos da Administração Pública do Município de Araras deixem de dar cumprimento à norma.