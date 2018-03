Prefeito vai a Brasília novamente: pedido é por 700 casas; meta é também distribuir 1.500 lotes urbanizados

O prefeito Pedrinho Eliseu novamente vai viajar para a capital do país, Brasília/DF, nesta quarta-feira (7), com o objetivo de protocolar no Ministério das...

O prefeito Pedrinho Eliseu novamente vai viajar para a capital do país, Brasília/DF, nesta quarta-feira (7), com o objetivo de protocolar no Ministério das Cidades um pedido de 700 novas casas populares, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida. As casas seriam para a Faixa 1, ou seja, famílias com renda mensal de até R$ 1.800,00. Para o caso de Faixa 1 a mensalidade a ser paga pelo financiamento é considerada baixíssima – menor que R$ 100.

O interesse do prefeito decorre da Portaria nº 114/2018 do ministério em que houve abertura do cadastramento para a aquisição de imóveis com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida. O prazo final é dia 30 de março.

A pedido do prefeito Pedrinho Eliseu, a Secretaria Municipal de Habitação providenciou toda a documentação necessária para protocolar a solicitação em Brasília. O próximo passo do governo municipal será uma reunião com a Superintendência da Caixa Econômica Federal, órgão que administra as verbas do FAR.

Caso o Município seja contemplado, por se tratar de casas para a Faixa 1 a responsabilidade é da própria Prefeitura em administrar o cadastramento, com inscrição e seleção das famílias beneficiadas. A função seria da Secretaria Municipal de Habitação. Mesmo assim não há garantia que a cidade seja contemplada, e por isso a ideia do prefeito é tentar viabilizar a situação pessoalmente no governo federal.

Prefeitura quer ofertar mais 1.500 lotes urbanizados

A Prefeitura de Araras divulgou nesta semana que ‘está trabalhando’ para oferecer outros 1.500 lotes urbanizados, conforme promessa de campanha do prefeito Pedrinho Eliseu.

“A Prefeitura está em fase final de definição de duas áreas para serem declaradas de utilidade pública, áreas que o Município vai comprar e lotear. Seriam 750 lotes em cada área, totalizando 1.500 terrenos, também de responsabilidade da Secretaria de Habitação em fazer os cadastros e seleção das famílias contempladas”, explica a administração municipal.

“A proposta do prefeito Pedrinho Eliseu é valorizar lotes urbanizados, como já ocorreu em Araras com o Parque Tiradentes e o Parque Dom Pedro II. Neste formato, as famílias beneficiadas fazem suas casas de acordo com seus próprios critérios, e ainda colaboram para movimentar a economia local, comprando materiais de construção nas lojas ararenses e contratando profissionais da construção civil também da própria cidade”, aponta nota da Prefeitura.