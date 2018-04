Prefeito se diz tranquilo, mesmo com decisão desfavorável do TSE – VEJA O VÍDEO

Em vídeo gravado na manhã desta quinta-feira (19), o prefeito Pedrinho Eliseu se mostrou incomodado com a derrota no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas...

Compartilhe em suas redes sociais!

Em vídeo gravado na manhã desta quinta-feira (19), o prefeito Pedrinho Eliseu se mostrou incomodado com a derrota no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas também se posicionou com confiança de que permanecerá à frente do posto de prefeito de Araras.

Em uma votação relâmpago o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou por unanimidade, na sessão da manhã desta quinta-feira (19), o registro da candidatura das eleições de 2016 ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), condenado em 2008 por abuso de poder econômico. Com isso o Tribunal já determinou novas eleições majoritárias (para prefeito) em Araras.

Hoje Pedrinho se mantém no cargo por força de uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, nos últimos dias de 2016, permitindo que o prefeito de Araras assumisse a cadeira de prefeito mesmo com registro em 2016 indeferido. Agora a decisão do TSE derrubou essa liminar. Além disso o recurso do prefeito de Araras (que pedia o registro de candidatura, que o permitiria ser candidato em 2016) foi desprovido, ou seja, ele deixa de ter registro para as eleições vencidas por ele próprio – e com isso a tendência deve mesmo ser de novas eleições em Araras.

O prefeito declara, em vídeo, que há 10 anos tem sido “vítima da publicação de um jornal” e tem sido perseguido pelos adversários políticos. Segundo ele, os mesmos opositores “encontram caminho a cada momento”, na tentativa de diminuir a força do governo e tentar atingi-lo pessoalmente. A citação “a um jornal” ocorre porque a Justiça Eleitoral considerou há quase 10 anos que matérias publicadas pelo Jornal Já, em 2008, sobre o então vice-prefeito da cidade, Francisco Nucci Neto (PMDB), candidato a prefeito nas eleições daquele ano tiveram potencial para influenciar o resultado daquela eleição. Ou seja, com base na matéria do Jornal Já, os Tribunais acabaram cassando Pedrinho.

Apesar de dizer que está convicto de que continuará com o próprio trabalho, o prefeito alega que “em qualquer cenário vamos dar continuidade ao trabalho”. Segundo ele, mesmo que prevaleça a tese sustentada agora, Pedrinho se diz elegível. “Eu estou elegível e posso ser candidato a prefeito. Mas a ideia agora é que nós continuemos tudo aquilo que temos feito”, disse ele.

O prefeito ainda defendeu seu governo, o qual ele designou como um governo de economia, lembrando que não aumentou impostos em sua gestão.