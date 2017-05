Prefeito se diz ‘animado’ após reuniões em Brasília

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) se disse animado com as promessas de verba ouvidas por ele em Brasília para a conclusão da ETE (Estação...

Compartilhe em suas redes sociais!

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) se disse animado com as promessas de verba ouvidas por ele em Brasília para a conclusão da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) de Araras e ainda espera ter atendido seu pedido para que a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) adie o prazo dado à Santa Casa de Misericórdia de Araras para que repasse seu plano de Saúde, o São Luiz Saúde, a alguma outra instituição que opere planos de saúde ou ainda para que separe os CNPJs da Santa Casa de Araras e do São Luiz Saúde.

O prefeito viajou à Brasília no início da semana e teve reuniões em Ministérios na terça-feira e quarta-feira (2 e 3). Além de pleitear mais prazo à Santa Casa para solucionar o impasse sobre o São Luiz Saúde, o prefeito foi em busca de verbas para reativar a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), que necessita de obras para voltar a operar. A ETE hoje é considerada obsoleta e não funciona. A estação está localizada na zona leste da cidade.

Pouco antes de embarcar para Araras o prefeito Pedrinho Eliseu conversou rapidamente com a Tribuna e garantiu que a viagem foi proveitosa.

Acompanhado do deputado Nelson Marquezelli (PTB), de Pirassununga, Pedrinho chegou a se reunir com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Figueiredo Nardi, ainda na terça-feira. Segundo o prefeito, durante o encontro o secretário telefonou para a ANS e pediu mais tempo para que a Santa Casa responda o processo de descredenciamento. “A Santa Casa, embora não seja da Prefeitura, é o principal hospital de Araras. Por isso muito me preocupou que as coisas tenham chegado nesse ponto. Estou feliz agora e creio que o assunto esteja bem encaminhado”, disse o prefeito.

“Fomos recebidos pelo diretor executivo do Ministério da Saúde para tratar de assuntos de interesse da Santa Casa”, disse ele, contando que o pedido foi de mais prazo para a separação do CNPJ da Santa Casa com o CNPJ do convênio. Apesar de ter saído animado do encontro, o prefeito admitiu que o Ministério não confirmou se haverá a extensão do prazo dado.

Já na quarta-feira (3) Pedrinho teve ao menos duas reuniões no Ministério das Cidades. O prefeito esteve novamente acompanhado do deputado federal Nelson Marquezelli, do presidente do Saema, Rubens Franco Junior, todos recebidos pelo assessor do Ministro das Cidades, Vítor Diniz. Segundo o próprio prefeito confirmou, hoje faltam ao menos R$ 15 milhões para a conclusão da ETE de Araras. Vitor Diniz teria prometido ao prefeito ajudar para a liberação dos recursos faltantes, mas também não garantiu os repasses.

“Uma cidade como Araras precisa ser exemplo no meio ambiente”, disse o prefeito, alegando que o projeto da ETE foi redimensionado. “Agora estamos em busca de viabilizá-lo, visando tratar o esgoto domiciliar da nossa cidade”, pontuou.

Problema da Santa Casa

Em 13 de abril a Santa Casa recebeu prazo de 30 dias para “separar” CNPJs da instituição e do São Luiz Saúde. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia foi notificada via Diário Oficial da União para a separação formal entre seu convênio, o São Luiz Saúde, e seus outros órgãos. A Diretoria Colegiada da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) tomou a decisão naquele mês.

Desde 2015 a ANS determinou que a Santa Casa solucionasse o caso. A atual diretoria admitiu, por meio de nota, que a medida da ANS foi encaminhada através de ofício naquele ano e já apontava o não cumprimento dos indicadores econômicos financeiros, administrativos. A separação foi exigida justamente porque hoje as contas da entidade são negativas – mesmo assim o São Luiz Saúde tem saldo positivo.

Caso o pleito do prefeito Pedrinho Eliseu não seja atendido, a Santa Casa teria até semana que vem para resolver a situação sem ser punida pela ANS.

Estação de Tratamento de Esgoto

Conforme nota do próprio Saema, na capital federal o prefeito Pedrinho Eliseu e o presidente do Saema, Rubens Franco Junior, abordaram a construção da nova ETE – na verdade uma mudança completa no antigo sistema.

Eles teriam discutido sobre a possibilidade da captação de recursos para o projeto de construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto em Araras com o objetivo de tratar mais de 90% do esgoto da cidade.

“Pedimos que a população tenha um pouco mais de paciência e que confie, pois voltaremos a tratar corretamente o esgoto, e a devolvê-lo também de maneira correta a meio ambiente”, comentou o presidente do Saema, Rubens Franco.