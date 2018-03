Prefeito registra ocorrência após ofensas na internet e promete processar acusados

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) prometeu processar o responsável por tê-lo chamado de “lixo” e até de “moleque”, além de outros termos ofensivos. Além...

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) prometeu processar o responsável por tê-lo chamado de “lixo” e até de “moleque”, além de outros termos ofensivos. Além das ofensas contra Pedrinho, o rapaz – que fez postagens em um grupo de Facebook – chegou a acusar o prefeito de crimes envolvendo recursos públicos e até mesmo chegou a envolver nas acusações o pai do prefeito e vereador Pedrão Eliseu (DEM).

O prefeito até chegou a ser alvo de ataques em redes sociais e chegou, em outras vezes, a notificar os agressores com avisos de que moveria ações contra eles pelos crimes. Desta vez, como as postagens foram agressivas e chegaram a ter grande repercussão, o prefeito decidiu ser mais incisivo e formalizou a denúncia à Polícia.

“Além do Boletim de Ocorrência, formalizei ato de Representação ao Ministério Público, para que, nos termos do artigo 145, parágrafo único, e artigo 141, inciso II, do Código Penal, possa ter início o expediente criminal, junto ao Fórum local”, apontou o prefeito, que prometeu realizar denúncias de três crimes distintos: calúnia, injúria e difamação. Nesses casos, para que a ação prossiga, há necessidade da vítima em representar contra os acusados. Como Pedrinho fez a representação, o caso agora deve correr na esfera criminal.

A calúnia ocorre quando alguém acusa outro de cometer crime. A difamação é uma ofensa à reputação e a injúria consiste na ofensa à dignidade ou decoro da pessoa. Os três crimes são distintos e se comprovados podem ensejar até pena de detenção de até dois anos contra quem praticou os atos.

O prefeito disse, via redes sociais, que durante todo o dia recebeu imagens de outras pessoas relatando o fato, “inconformados com uma postagem ofensiva a mim e ao meu pai, num perfil do Facebook”. Além do autor da postagem, o prefeito promete processar outros dois que também postaram palavras ofensivas e quem compartilhou em outros perfis as postagens.

Pedrinho acusou ainda os autores das postagens de terem “ligação político-partidária e ou familiar com ex-mandatários” e prometeu até ir à Justiça Eleitoral “em razão dos abusos”.

O prefeito ainda prometeu buscar as reparações morais, na área cível. Nesses casos, além do processo penal, pode ser movido um processo cível e ser requerida inclusive indenização.