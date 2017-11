Prefeito quer ‘levar’ Prefeitura para apenas um imóvel; negociações já estão acontecendo

O prefeito Pedrinho Eliseu reforçou à Tribuna sua ideia de unificar os serviços da Prefeitura em um só endereço. Hoje o prefeito está focado...

O prefeito Pedrinho Eliseu reforçou à Tribuna sua ideia de unificar os serviços da Prefeitura em um só endereço. Hoje o prefeito está focado na negociação com um proprietário de um grande imóvel, já em pé, e sem uso, que poderia ser vendido ao município para pagamento parcelado.

A ideia, segundo ele, é interessante porque o que a Prefeitura gasta hoje com aluguel seria despendido com a “quitação” da compra desse imóvel. Grosso modo, o prefeito conta que seria como uma espécie de compra a longo prazo, e que ao passar de alguns anos esse prédio seria passado definitivamente para posse do município. “Poderemos pagar por mês R$ 175 mil por uma área que vale milhões”, estipula.

Mesmo vendo com bons olhos essa unificação, Pedrinho entende que se não conseguir negociar a compra de um prédio grande para a Prefeitura de modo parcelado, hoje uma mudança pode ser inviável. “A Prefeitura não tem dinheiro para a compra de um prédio hoje, e nem posso deixar de fazer outros investimentos para isso”, pondera ele.

Já se a negociação avançar, o entendimento do chefe do Executivo é que um Paço municipal unificado garantiria uma redução de valores gastos ao longo dos anos, economia de tempo, redução de burocracia e facilidade para o próprio Poder Executivo (já que as secretarias municipais ficariam mais integradas).

O prédio cotado para a negociação e aquisição pela administração municipal tem metragem suficiente para utilização que a Prefeitura pretende. Pagando no máximo R$ 200 mil ao mês a Prefeitura arcaria, além disso, com reparos para adaptações no imóvel. O entendimento é que mesmo necessitando de adaptações, o prédio já tem “estrutura pronta”.

Concomitantemente Pedrinho segue com o plano de que o Município venda então o Edifício Quicha Lotto (na Rua Albino Cardoso) e da sede da Prefeitura na rua Pedro Álvares Cabral. A avaliação é que ambos, somados, valem ao menos entre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões.

A proposta de um Paço Municipal, unificando as secretarias, é uma das metas de Eliseu desde 2016. Na época o candidato a prefeito defendeu a construção de um Paço Municipal. “Antes eu não pensava ser tão importante assim a unificação da estrutura administrativa da Prefeitura. Mas me convenci pela experiência que adquiri nos seis meses que tive oportunidade de ser prefeito”, disse ele antes de ser eleito. Ainda nos mesmos moldes, Eliseu defende que se mantenha apenas a obrigação da pessoa que comprar os dois imóveis a serem vendidos pelo município de não mudar a fachada e preservar a questão arquitetônica e histórica.