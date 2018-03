Prefeito Pedrinho reafirma tranquilidade e entende que não terá que deixar o cargo

Em seu programa de rádio semanal o prefeito Pedrinho Eliseu deu mostras de confiançade que não deixará novamente o cargo de prefeito antes de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Em seu programa de rádio semanal o prefeito Pedrinho Eliseu deu mostras de confiançade que não deixará novamente o cargo de prefeito antes de concluir seu mandato.

Em caso similar ao de Pedrinho e de repercussão geral o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inelegibilidade de 8 anos é válida. Com isso a tese é de que Pedrinho era inelegível nas eleições de 2016. Mesmo assim o prefeito elenca outra tese: a de que ele era elegível na diplomação e por isso fica no cargo.

Ainda na rádio Pedrinho declarou que “a primeira palavra é de tranquilidade”, e cutucou adversários. O prefeito de Araras relembrou que a situação só ocorreu porque um jornal da cidade (o Jornal Já) publicou matéria que, no entendimento da Justiça, teria ajudado a ele a ganhar a eleição – o que é refutado pelo grupo do prefeito.

Eliseu ainda reforçou que não cometeu nenhum crime, e que o processo não é na área criminal. “Quem me absolveu foi o povo de Araras” disse ele, que defendeu a posição “de grandes ministros do Supremo” que tiveram entendimento similar ao dele. “Uma das maiores injustiças que se cometeu contra alguém”, disse ele sobre o caso.

Segundo Pedrinho, se dependesse dos adversários e suas posições “nem aqui eu estaria”. Para o prefeito a segurança jurídica que ele enxergava era com decisões anteriores. Por isso ele criticou mudança de votos de ministros. “Fui candidato porque tem motivo pra ser candidato sim. Não foi numa aventura jurídica. Tanto não foi que estou aqui até hoje”.

Para o mandatário esse caso o atinge em apenas um assunto. “O que foi julgado ontem é um recurso extraordinário com repercussão geral, que atinge a mim com relação a apenas um assunto. Porque são dois assuntos em discussão. Qual o assunto? Tudo bem, tenho que trabalhar agora com a tese de que são 8 anos. Não adianta mais querer discutir isso porque o Supremo julgou ontem, que mesmo nos casos anteriores – absurdo jurídico, com todo respeito – são oito anos agora. Perfeito. Só que meu recurso não foi julgado ainda. O recurso do registro da minha candidatura está no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), onde discutimos outro assunto, que o TSE já decidiu das duas maneiras. O outro assunto é o da elegibilidade até a diplomação: se os oito anos terminar até a diplomação você pode ser candidato, você pode ter registro, etc. e tudo”, concluiu o prefeito.

O chefe do Executivo ainda disse que os advogados dele estão trabalhando e que ele continua trabalhando, como prefeito e ainda finalizou: “queria pedir para que meus adversários me deixem em paz. Eu gostaria de ter o mesmo benefício que eu dei a eles quando eles estiveram no governo. Parece que é um esforço grande de me tirar daqui”, finalizou.

STF adota posição para derrubar liminares como a de Pedrinho

O STF (Supremo Tribunal Federal) rejeitou no final da tarde de quinta-feira (1) a modulação de efeitos sobre a decisão em que o próprio Supremo já disse que vale, para todos os casos pelo país, aplicar 8 anos de inelegibilidade via Lei da Ficha Limpa em condenações inicialmente de 3 anos de inelegibilidade.

Como a decisão se aplica via repercussão geral, essa interpretação dos 8 anos de inelegibilidade se aplica ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) – e no caso dele terminaria em 2016. Para o prefeito, com isso ele poderia assumir já que na data da posse era elegível. Mesmo assim essa questão desperta outro questionamento, e conforme advogados ouvidos pela Tribuna a liminar que o mantém no cargo corre risco de cair. Isso porque as liminares foram concedidas com base na discussão dessa questão no Supremo.

Com a questão decidida, em tese as liminares não teriam mais fundamentação para que sejam mantidas.

Apesar da decisão é importante ressaltar que o prefeito continua no cargo até que se decida se a liminar dele será mesmo derrubada. A decisão pela derrubada ou não da liminar pode demorar semanas – ou seja, mesmo que haja uma troca na cadeira de prefeito, ela não deve ocorrer tão logo.

A tese de Pedrinho já havia sido derrubada em outubro de 2017. Na própria decisão tomada naquele período o Supremo já havia apontado que a mudança da lei era válida e teria efeitos até mesmo antes de sua mudança.

Comentaristas da TV Justiça explicaram que agora a tese deve ser aplicada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). É justamente no TSE que perdura a liminar do prefeito Pedrinho Eliseu, que o mantém no cargo.

Com isso o debate sobre esse tema específico se encerra no Supremo. Os ministros deixaram claro entendimento de que haverá necessidade de eleições suplementares em alguns municípios brasileiros. Não houve citação textual a nenhum caso específico, mas os ministros insistiram que o decidido lá, por se tratar de repercussão geral, repercute nos casos que estão sob liminar no TSE – e hoje o caso do prefeito de Araras se encaixa nesse rol.

Ainda em outubro, quando o caso foi julgado, o próprio STF deixou claro que ainda não havia decidido se quem hoje está no cargo eletivo, como o prefeito Pedrinho Eliseu, precisaria sair. Agora o apontamento de vários ministros do Supremo é que há sim necessidade de troca das cadeiras de quem está nos cargos sob liminar – alguns citaram textualmente que haverá novas eleições em algumas localidades. Os próprios ministros relembraram, diversas vezes, situações em que pessoas estavam em cargos eletivos sob liminares.

A proposta de modulação partiu do ministro Ricardo Lewandowsky, citando que vários deputados, vereadores e prefeitos poderiam perder os cargos com a decisão. Já o ministro Luiz Fux voltou a se mostrar contra a modulação – e conseguiu manter sua tese.

A presidente do Supremo disse que seriam necessários 8 votos para modular, mas esse quórum não chegou nem perto de ser atingido.

Depois dos votos o ministro Luiz Fux leu sua tese e disse que ela convergia com o entendimento do TSE. Para ele, quem não era “ficha limpa” não tinha direito adquirido e então, segundo Fux, não há problema em se realizar eleições suplementares. Apesar da discordância de muitos ministros com sua tese, eles votaram concordando com o relatório de Fux. A tese dele foi aprovada por oito ministros; apenas Marco Aurélio, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes foram contra a tese.