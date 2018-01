Prefeito pede construção de novas escolas; Estado promete reformar Escola Justiniano

O prefeito de Araras Pedrinho Eliseu (PSDB) pediu nesta sexta-feira (19) ao presidente da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), João Cury Neto,...

O prefeito de Araras Pedrinho Eliseu (PSDB) pediu nesta sexta-feira (19) ao presidente da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), João Cury Neto, a construção de ao menos duas novas escolas em Araras. Pedrinho se encontrou com com Cury na sede da Diretoria Regional de Ensino, em Pirassununga. A FDE é um órgão executor das políticas Educacionais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

A entidade garantiu que já está definida a reforma de parte da Escola Estadual Coronel Justiniano Whitaker de Oliveira, no Centro da cidade. O prefeito de Araras pediu a construção de uma nova escola estadual no bairro Pedras Preciosas e de uma creche no Residencial Jair Della Coletta (Orquídeas), mas não há prazo para a resposta às demandas.

Entre as principais atribuições da Fundação para o Desenvolvimento da Educação estão construir escolas, reformar, adequar e manter os prédios, salas de aula e outras instalações. A Fundação também tem a missão de oferecer materiais e equipamentos necessários à Educação; gerenciar os sistemas de avaliação de rendimento escolar; e viabilizar meios e estruturas para a capacitação de dirigentes, professores e outros agentes educacionais e administrativos, visando sempre a melhor qualidade do ensino e aplicação apropriada das políticas educativas definidas pelo Estado.