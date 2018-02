Prefeito institui comissão municipal de emprego em Araras

Por meio de decreto o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) instituiu uma “Comissão Municipal de Emprego” para “consubstanciar a participação da sociedade organizada na administração...

Por meio de decreto o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) instituiu uma “Comissão Municipal de Emprego” para “consubstanciar a participação da sociedade organizada na administração de um Sistema Público de Emprego” em Araras.

A comissão terá caráter deliberativo e fica vinculada à Comissão Estadual de Emprego. Além de tarefas internas essa comissão deverá propor aos órgãos do Sine (Sistema Nacional de Emprego), com base em relatórios técnicos, medidas efetivas que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desempenho estrutural sobre o mercado de trabalho; e até mesmo articular-se com instituições públicas e privadas, inclusive acadêmicas e de pesquisa

A ideia é “promover o intercâmbio de informações com outras Comissões Municipais de Emprego, objetivando não apenas a integração do sistema, mas também a obtenção de dados orientadores de suas ações”.

A comissão deve ainda “formular diretrizes específicas sobre a atuação do Sine” e até “propor alocação de recursos, por área de atuação, quando da elaboração do plano de trabalho pelo Sine no âmbito correspondente”; além de “proceder ao acompanhamento da utilização dos recursos alocados mediante convênios, ao Sine e aos Programas de Geração de Emprego e Renda”.

A comissão deve ainda “articular-se com entidades de formação profissional em geral, inclusive as escolas técnicas, sindicatos de pequenas e microempresas e demais entidades representativas de empregados e empregadores, na busca de parceria na qualificação e assistência técnica aos beneficiários de financiamento com recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador)” e ainda “indicar as áreas e setores prioritários para alocação de recursos no âmbito dos Programas de Geração de Emprego e Renda”.

À Comissão caberá o papel de acompanhar a utilização dos recursos financeiros administrados pelo Sine e no âmbito dos Programas de Geração de Emprego e Renda.

A Comissão Municipal de Emprego será constituída de forma tripartite, paritária e deliberativa, contando com a representação, em igual número, do governo, de trabalhadores e de empregadores, composta de 6 a 18 membros com titulares e suplentes.

Ela terá integrantes de diversas secretarias municipais e estaduais, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araras; representantes do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e representantes dos Munícipes indicados por órgãos e entidades

A presidência da comissão será em sistema de rodízio, entre as bancadas do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, tendo o mandato do presidente a duração de 12 meses e vedada a recondução para período consecutivo. A eleição do presidente ocorrerá por maioria simples de votos dos integrantes da comissão.

Os membros da comissão, titulares ou suplentes, não receberão qualquer tipo de pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios.

As reuniões da comissão serão realizadas, no mínimo, uma vez a cada trimestre, em dia e hora marcados com antecedência mínima de sete dias.

